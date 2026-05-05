ДБ искат смяна на ВСС до края на юли

Трябва да бъде сменен ВСС с нови правила и да минем възможно най-бързо през този процес - до края на тази сесия през юли. Всяко забавяне ще позволи на завладяната държава да се окопае.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който стана зам.-шеф на парламентарната група на "Демократична България".

"Обявихме пред президента Илияна Йотова нашето намерение да бъдем опозиция. Като такава ще подкрепяме правилни политики и разумни законодателни промени, но няма да спестяваме критики. Мандат за демонтаж на модела като първа задача, заменена от общи фрази и общо говорене", каза още Божанов.

"С известна тревога различни заявки ПБ нов по-висок таван в бюджета, а в предизборната кампания представяха доста дясна програма и говореха, че дълга трябва да се пипа внимателно", заяви и Ивайло Мирчев.