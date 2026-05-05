Съдът в Търговище остави в ареста мъжа, заканил се да убие майка си и сестра си

Ваньо Стоилов

Районният съд в Търговище уважи като основателно искането на прокуратурата и определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за 43-годишен мъж, обвиняем за отправени от него закани за живота на майка му и сестра му в условията на домашно насилие, съобщиха от държавното обвинение. П.П. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 144, ал.1, т.1 и т.3 от НК. Мъжът е многократно осъждан, включително за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие, като до септември 2024 година изтърпявал ефективно наказание „лишаване от свобода" точно за това престъпление.

Деянието е извършено в обедните часове на 3 май 2026 година. След като се прибрал в дома си под въздействието на алкохол, П.П. бил в раздразнително настроение. Агресията си той насочил към своята майка и към сестра си, които се намирали в жилището. Мъжът взел кухненски нож, оставил го на масата и заявил пред двете жени, че „която бъде посочена първа от ножа, ще бъде убита първа".

Незабавно след получения сигнал е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Търговище.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Търговище.

