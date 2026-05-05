Асен Василев настоява да се свали охраната на Борисов и Пеевски (На живо)

Започна консултацията на президента Илияна Йотова с представителите на "Продължаваме промяната". На "Дондуков" 2 от петата по големина парламентарна група дойдоха лидерът на партията Асен Василев и неговият заместник Николай Денков.

След разцеплението в ПП-ДБ „Продължаваме промяната" и "Демократична България" изпратиха две отделни делегации на консултациите. След "Промяната" последни за разговор с Илияна Йотова са "Възраждане".

На срещите "Прогресивна България" обяви, че вероятно този петък страната вече ще има редовно правителство. Победителите от парламентарните избори заговориха за рязане на разходи от бюджета, намекнаха, че държавата ще поеме нов дълг, който да гарантира изплащането на пенсии и заплати. ГЕРБ пък поискаха мерки за бюджетна консолидация - тоест свиване на дефицита, а ДПС - борба със скока на цените. От ДБ пък заявиха, че е нужна спешна смяна на ВСС и никакво увеличение на данъците.

"Безспорно, г-н Василев, не само защото това е ваше конкретно портфолио и работа, но бюджетът не чака. Почти не си спомням време, в което България да е работила наведнъж с 2 удължени бюджета, беше много трудно и за вашите колеги от служебния кабинет. Споделих и с останалите ви колеги, по време на консултациите, че при тези трудни условия, те оставиха сравнително добро наследство. Но оттук нататък започва вашата работа и бихме искали да чуем как вие си представяте този половингодишен бюджет, който безспорно ще бъде правен заедно с този за 2027 г., надявам се, защото времето не чака. И да отговорим на хората в България, да ги поуспокоим за нарастващите цени, какво ще правите с доходите, как виждате всички тези спешни мерки, както и останалите теми и послания по време на вашата предизборна кампания. Както и заявката ви с бързи темпове да отговорите на още едно голямо очакване: да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и на временно изпълняващите длъжности, и на началото на един доста дълъг, но очакван път за реформи в съдебната система", каза държавният глава при старта на разговора.

"Изборите свършиха и българските граждани дадоха ясен мандат и знак след протестите през декември, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен от "Прогресивна България", на която беше даден този мандат. Първият ясен мандат, беше че начинът на управление, наложен от Борисов и Пеевски, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека бъде ясно на гражданите защо трябва да бъдат охранявани. Ние вече сме внесли законопроект, според който, както със свалянето на имунитет, да дойде въпросната комисия в парламента и да обясни защо трябва да има охрана и парламентът да прецени", каза Асен Василев.

"Второто важно нещо, което също сме внесли, е мораториум текущият ВСС да не прави назначения за шефове на съдилища. След изборите изведнъж ВСС се разработи и в момента има открити 26 процедури за шефове на 2 окръжни и 24 районни съдилища. Това е неправомерно и не отговаря на волята на гражданите ВСС да бъде сменен", заяви Василев.

Той бе категоричен, че другата основна задача, която е била в основата на протестите, е управлението на публичните финанси и бюджета.

"Искам да се върнем през 2023 г., тогава бяхме в подобна ситуация. Не бяха 2 удължителните закона, но ситуацията бе същата - бюджет трябваше да се внесе юни и да се приеме през юли. Тогава бях финансов министър и заварих проектобюджет от служебния кабинет, който беше направен без никакви реформи в него и беше на 6,4%. В рамките на ок. 30 дни, успяхме да внесем доста реформи, свързани със събираемостта, както и финалната част на един антикризисен пакет, който да помогне доходите да растат по-бързо от инфлацията, доста голяма и амбициозна капиталова програма, която се и изпълни. В крайна сметка с този нов бюджет, за който казваха, че има нереалистични очаквания в приходната част, финиширахме публичните финанси на 2% дефицит, а не на 6,4. В момента сме в подобна ситуация - имаме войната в Иран, която след снощи е ясно, че започва да ескалира - това със сигурност ще окаже натиск върху инфлацията. Независимо какво правим ние в България, когато цените на световните борси на газ, петрол, торове, пластмаси, вървят нагоре, няма как да не се отрази на инфлацията в страната. Най-добрата защита, която имаме, е да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите, да растат по-бързо от инфлацията, за да не обедняват хората. Това е постижимо, при условие, че се спрат течовете. Нека не забравяме, че 2022, 2023, 2024 г. съотношението дълг:БВП не мръдна, даже падна с 1%. Това е защото голяма част от парите, които изтичаха в непрозрачни поръчки, всъщност бяха вкарани обратно в бюджета. Тази публичност позволи да се намали голяма част от изтичането на публични ресурси. В момента това е една от основните мерки, които трябва да бъдат предприети", заяви лидерът на "Промяната".

Според него трябва да се направи сериозен преглед на заплащането в администрациите.

"През 2024 г. имаше обща сума за увеличение на средствата на администрациите, но тя трябваше да бъде разпределена по методика на МС. Когато започна този преглед, се оказа, че има администрации и длъжности там, които са недофинансирани и няма никакви кандидати, а в същото време има такива, които са на заплати по-високи от тази на министъра. Това ако се направи, както и ако се огледат свободните бройки, може да се намали значително разхода за публичната администрация", обясни той.

"Сега е видимо, че приходите растат с около 15%, което значи, че има ръст на събираемостта на приходите. Тоест няма нужда да се пипат данъците, те могат да си останат, както са", коментира бившият финансов министър. Според него проблемът остават разходите.

"Имаме конкретни идеи за бюджета, ще бъдем много конструктивни. Не на последно място: искам да поздравя служебния кабинет, че върнаха 1,4 млрд. евро от ББР в хазната, което е изключително добра мярка. Имало притеснения за таван на дълга и вземане на дългове: щом тези средства са обратно в хазната и фискалния резерв през март е бил 5,8 млрд., в момента има над 6,5 млрд. евро в него. Минимумът, необходим, за да се гарантира сребърния фонд и всичко друго, са ок. 2 млрд. Това, с което кабинетът ще разполага, е достатъчно, за да мже

