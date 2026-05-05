БАБХ спря над 500 тона негодни храни за два месеца

Над 500 тона негодни храни и повече от 1 310 000 яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за малко повече от два месеца. Количествата са установени при близо 24 хиляди проверки вътре в страната и чрез засилен граничен контрол. Отделно от това са задържани няколко десетки тонове и десетки хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита, съобщиха от агенцията-

Ефективността на контрола е значително повишена заради въведения нов подход – т.нар. кръстосани проверки, при които инспектори от една област работят в друга област. Така се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.

Палитрата от установени нарушения е широка – от незаконно клане, през нерегламентирано производство и търговия с месни и млечни продукти, продажба без регистрация, включително онлайн, лоша хигиена в магазини и заведения, „топли точки" за приготвяне на храни в обекти без разрешение, преопаковане и съхранение при неподходящи условия, до липса на документи за проследяване на произхода.

От края на февруари до края на април т.г. Агенцията затвори 75 обекта – кланици и месопреработвателни предприятия - както регистрирани, така и незаконни; магазини и заведения за хранене. В 24 обекта дейността е спряна частично до отстраняване на нарушенията.

В резултат на активния контрол до търговската мрежа не са стигнали почти 220 тона месо и месни продукти, 159 тона мляко и млечни продукти, над 116 тона неживотински храни, повече от 5 хиляди литра течни храни.

Най-много са проверките в София – 3443. Въпреки че общият брой проверки (714) е значително по-нисък от този в София или Пловдив, граничната област Хасково е лидер по заловени нарушения с над 227 тона месо, мляко, месни и млечни продукти и повече от 37 тона неживотински храни.

Над 60 тона негодно месо и месни продукти са унищожени в област Велико Търново. Само в затворената незаконна кланица в Дебелец бяха открити 20 тона охладено и замразено месо от едър и дребен рогат добитък без идентификация и придружаващи документи. В две хладилни камери бяха намерени още замразени говеда.

Около 35 тона месо без документи или с изтекъл срок на годност бяха насочени за унищожаване от кланица в пловдивското село Радиново, предприятието беше затворено.

Отличник при граничния контрол е ГКПП „Капитан Андреево". Там са спрени над 4,5 тона храни без документи. Отделно от това само при една от акциите в Турция са върнати четири ТИР-а с почти 1 300 000 яйца заради несъответствия в документите.

БАБХ участва в международната операция SILVER AXE XI срещу нелегалния внос и търговия с пестициди, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). През последните два месеца най-голямото количество забранени, без етикети на български език или с изтекъл срок на годност препарати за растителна защита и торове беше открито в складове на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим - повече от 19 тона и над 28 000 литра. В хода на проверката там беше установен и разлив на опасни пестициди. Разследването по случая продължава заедно с други компетентни институции.

Инспекторите на БАБХ работят активно за ликвидиране на огнища на антракс, бруцелоза и шарка в различни точки на страната. Взети са сериозни превантивни мерки за предпазване от заразата от шап, която унищожава цели стада в Кипър и Гърция.

Данните за периода от края на февруари до края на април т.г. са еднозначни – интензивните проверки констатират и решават проблеми, съществували от години. БАБХ продължава да осъществява активен и ефективен контрол по цялата хранителна верига, за да защити здравето на хората и животните.