Имаме цялостна политика за равномерно развитие на общината, казва кметът инж. Мердин Байрям

- Г-н Байрям, има ли вече реални решения за натрупаните с десетилетия проблеми във водоснабдяването на община Върбица?

- Когато говорим за проблеми, трупани с години, трябва да сме честни - бързи и лесни решения няма. Но има последователна работа, ясна стратегия и резултати, които вече са факт. Ситуацията в селата Тушовица и Бяла река значително се по-добри. Инвестираме целенасочено в обновяване на ключови участъци от довеждащия водопровод. През есента на 2025 г. въведохме в експлоатация стратегически 2-километров участък, който стабилизира налягането и замени силно амортизирана инфраструктура. Това не е просто ремонт - това е дългосрочно решение, което вече дава сигурност на над 3000 души. Работим ежедневно с екипите на общината и ВиК, защото за нас водата не е просто ресурс - тя е основно право и гаранция за нормален живот.

- Какви други мерки предприемате, за да защитите хората от безводие и природни бедствия?

- Нашата работа не спира с решаването на един проблем - ние мислим в перспектива. Изградихме отводнителен канал в село Маломир, който вече защитава домовете от наводнения. Стартираме и изграждането на два алтернативни водоема с капацитет от по 500 куб. м за град Върбица и село Бяла река. Най-голямата ни цел обаче е изграждането на язовир с водоземна кула и пречиствателно съоръжение.

Това е мащабен дългосрочен проект, който ще даде окончателно решение на водния проблем. Знаем, че е трудно, но сме решени да го реализираме, защото хората го заслужават.

- Инфраструктурата в малките населени места често остава на заден план. Какво направихте във Върбица?

- Нашият принцип е прост - няма малки и големи населени места, има хора, които заслужават еднакво достойни условия на живот. В село Иваново изградихме нов

парк с детски съоръжения, финансиран изцяло със средства на общината. Село Методиево има нов облик - обновени улици, нов площад със зона за отдих, модерно кметство, здравен пункт и пространства за игра. Подобни подобрения реализирахме и в Бяла река, Маломир, Нова Бяла река, Сушина и Станянци. В момента довършваме важен обект в Менгишево и работим по асфалтирането намеждуселищните пътища и ключови улици. Това не са единични действия, а част от цялостна политика за равномерно развитие на общината.

- Върбишкият пазар е емблематичен за региона.Как го модернизирате?

- Пазарът е сърцето на местната икономика и социален живот. Затова предприехме пълна трансформация - изградихме покритие и осветление, нови щандове и складови пространства. На територията му вече имаме и гурме ресторант, който добавя ново качество към средата.

Предстои втори и трети етап до финализиране на цялостния проект.

Приключихме мащабен ремонт на сградата на полицията, за да осигурим по-добри условия. Това е инвестиция не само в инфраструктура, а в самочувствието на града.

- Има ли шанс да бъде възстановен Върбишкият проход?

- Да, работим активно по този въпрос. Проектът за ремонт на северната част е във финална фаза. Възстановяването на Върбишкия проход е стратегически важно, то ще свърже Северна и Южна България и ще бъде най-краткия път между Европа и Близкият изток. Това ще стимулира икономиката и ще отвори нови възможности за туризъм, защото районът ни има огромен потенциал и наш дълг е да го развием.

- Социалната сфера и образованието винаги са били ваш приоритет. Какво предстои?

- За нас грижата за хората не е проект, а ежедневна мисия. В село Ловец превръщаме старото училище в модерен център за възрастни хора с всички удобства.

В образованието инвестираме постоянно - обновяваме училища, спортни бази и осигуряваме безплатен обядза всички ученици. Развиваме и екоинициативи, които възпитават децата в труд, отговорност и уважение към природата. Това са инвестиции в бъдещето - защото всяко дете трябва да има шанс да се развива тук, в родния си край.

- Новият медицински център е голяма новина. Каква ще бъде ролята му?

- Медицинският център със стационар (болница) е напълно завършен и лицензиран. Ще работим с утвърдени специалисти и ще осигурим качествено здравеопазване не само за Върбица, но и за съседните общини. Нашата визия е да превърнем Върбица в регионален здравен център, който да обслужва пациенти от целия Герловски регион. Част от тази стратегия е и създаването на модерен санаториум. Вече открихме и нов спешен център, който работи денонощно. Здравето на хората е наш най-висок приоритет!

Всичко, което правим, е водено от една ясна цел: по-добър живот за хората в общината. Работим непрекъснато, с грижа и отговорност не само да решаваме натрупаните проблеми, но и да изграждаме бъдеще с перспектива.Имаме още много идеи и проекти за инфраструктура, икономика, социални услуги и туризъм. И няма да спрем, докато не ги реализираме!

Върбица вече не е място, което догонва проблемите си - тя е община, която уверено гради бъдещето си. Всяка

положена тръба, всеки обновен път, всяка нова възможност за хората тук е знак за посоката, която сме избрали - напред! Това не е просто управление.

Това е отговорност към хората, към доверието им и към утрешния ден! Промяната не идва с обещания, тя се вижда, усеща се и остава. Промяната вече е тук!