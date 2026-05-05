Задържаха под стража обвиняем, хванат с дрога пред гарата в Лом

На 4 май в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана потвърди взетата мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 46-годишния Д. И. Г., срещу когото е повдигнато обвинение за това, че без надлежно разрешително придобил и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

Спрямо Д. И. Г. е повдигнато обвинение за това, че на 25 октомври 2025 г. в Лом, пред жп гарата, без надлежно разрешително придобил и държал с цел разпространение кокаин, хероин, канабис (марихуана) и метамфетамин с общо тегло от 80,84 г, поставени под забрана и включени в списъка на растенията и веществата с висок риск за общественото здраве по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКВНВП).

У него са открити още електронна везна и банкноти в българска и чужда валута – 14 185 лева и 6000 паунда, чийто произход се установява. Извършеното от Д. И. Г. деяние е в рамките на тригодишен изпитателен срок по предходна присъда. На 29 октомври 2025 година Окръжен съд – Монтана уважи искане на Окръжна прокуратура – Монтана за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на Д. И. Г.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано молба на защитата на обвиняемия за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение от „задържане под стража" в по-лека.

След като се запозна със събраните в хода на досъдебното и съдебното производства доказателства, направеното искане и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, Окръжен съд – Монтана обяви, че молбата на защитата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Според съда не е налице промяна в обстоятелствата и продължават да са налице всички кумулативни предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – налице е обосновано предположение за авторство на деянието, което е тежко умишлено престъпление, наказващо се с лишаване от свобода. Съдът намира, че не е налице опасност обвиняемият да се укрие – има постоянен адрес и е познат на органите на реда, но продължава да е налице опасността от извършване на друго престъпление, предвид обремененото му съдебно минало.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Апелативен съд – София в тридневен срок.