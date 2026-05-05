Литовката, наръгала четирима във Варна, е в психиатрията, задържаха я за 72 часа

Надежда Алексиева

Снимка: Кадър от видео на Nova.

47-годишната гражданка на Литва, която вчера нападна с нож случайни минувачи във Варна ще остане задържана за срок до 72 часа с оглед довеждането й пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

Тя е била отведена с белезници в психиатрията в морския град заради неадекватното състояние, в което се намирала.

Припомняме, че малко след 14 часа в понеделник, след като употребила значително количество алкохол, 47-годишната жена, без видима причина нападнала нищо неподозиращи граждани на улица „Подвис" във варненския кв. "Левски".

Близо до магазин за хранителни стоки тя успяла да наръга трима мъже и жена. Двама от наранените – мъж и една жена, са оставени за лечение в болнично заведение, а другите двама са освободени без сериозни наранявания.

Единствено своевременната и адекватна лекарска намеса е спасила живота на по-сериозно пострадалия мъж.

Досъдебното производство е за опит за убийство на четиримата.

Към момента работата по случая продължава, съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров.

