Подновиха делото срещу Благомир Коцев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжен съд – Варна възобнови делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и ПР експертът Антоанета Петрова.

Производството по делото бе спряно след като Стефанов и Кателиев се регистрираха като кандидати в изборите за Народно събрание.

След като те не са сред избраните за народни представители, производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, съобщават от институцията.

Делото за разглеждане в разпоредително заседание е насрочено за 30 юни, с резервна дата 14 юли.

Припомняме, че Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли 2025 г. в сградата на общината, а по-късно беше преместен в следствения арест в София, а после - в затвора във Варна по подозрение в корупционно престъпление.

След като варненският окръжен съд промени мярката му за неотклонение от „задържане под стража" в „парична гаранция" в размер на 200 хил. лв., на 28 ноември миналата година, варненският кмет излезе на свобода.

Парите за гаранцията бяха събрани за часове от негови привърженици.





