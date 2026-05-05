Община Русе предизвиква учениците с QUIZ състезанието „Да си добър е TRENDY"

Учениците от 8. до 12. клас могат да премерят знанията си в QUIZ състезанието „Да си добър е TRENDY". То ще се състои на 16 май и е организирано от Община Русе.

Забавната надпревара започва в 13 часа в зала „Свети Георги" в сградата на Община Русе. Събитието цели да покаже, че знанието е модерно, а добротата и културата са истинските „трендове" сред младото поколение. В събитието могат да се включат отбори от двама или четирима участници, които ще преминат през пет предизвикателни категории: История, Природни науки, Вярно или грешно, Европа и Русе.

За най-знаещите, които са проявили бърза мисъл и екипен дух, са предвидени награди. Поради големия интерес и капацитета на залата, местата са ограничени до първите 60 регистрирани участници.

Желаещите да се включат в „TRENDY" надпреварата могат да заявят своето участие чрез онлайн регистрация на тук.

