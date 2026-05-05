Оборудваха с нов ехограф бъдещ Stroke център за лечение на инсулти във Велико Търново

Великотърновската болница ще бъде една от дванайсетте областни болници в страната, в които ще бъде изграден Stroke център за лечение на инсулти.

"Има решение на Министерството на здравеопазването. Неврологичното отделение на областната болница във Велико Търново е одобрено за създаването на Stroke център, където диагностиката и лечението на инсулти ще бъдат на много по-високо ниво. Тук ще бъде обособен интензивен сектор за лечение на пациенти с остро нарушение на мозъчното кръвообращение. Това е изключително важно да се случи бързо, защото времето, както ние казваме, е мозък, а колкото по-бързо установим причината толкова по-бързо ще можем адекватно да помагаме на нашите пациенти. С този апарат много лесно може да се видят дори и малки изменения на съдовете, който кръвоснабдяват мозъка", заяви началникът на неврологията д-р Ангел Ангелов.

Една от първите стъпки в тази посока беше оборудването на отделението с високотехнологична апаратура. Тя е доставена в изпълнение на инвестиция C12.I2 „Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания", финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Министерството на здравеопазването.

Стойността на техниката от последно поколение възлиза на 308 940 евро, посочват от пресцентъра на болницата.

В Неврологичното отделение беше въведен ехограф от най-висок клас – GE HealthCare LOGIQ E10s, предназначен за ранна диагностика, превенция и проследяване на мозъчно-съдови заболявания, включително инсулти.

Иновативната ултразвукова система разполага с висококачествени трансдюсери, осигуряващи детайлна и прецизна визуализация на съдове и тъкани, както и висока диагностична надеждност при широк спектър клинични приложения.

Функциите и решенията, базирани на изкуствен интелект, подпомагат автоматизацията на изследванията и анализа, като улесняват работата на специалистите и допринасят за по-точни и бързи резултати.

Системата ще се използва за широк спектър от изследвания в неврологията – от скрининг и ранно откриване на съдови промени до проследяване на лечението, с цел по-добра грижа за пациентите и намаляване на риска от тежки усложнения.

Освен стационарния ехограф, в отделението бяха доставени и два портативни ултразвукови апарата, които позволяват диагностика до леглото на пациента, а това спестява ценно време, особено при тежките случаи.

"Този съвременен ехограф ще допринесе съществено за диагностично-лечебния процес при пациентите със съдови заболявания в нашия регион", допълни д-р Ангел Ангелов.