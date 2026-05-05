Постоянен арест за 16-годишния, надупчил с нож свой връстник във Велико Търново

Окръжният съд във Велико Търново задържа под стража 16-годишния Б. П. П.. Непълнолетният младеж е привлечен като обвиняем за това, че на 04.05.2026г. в кв. „Бузлуджа" направил опит за умишлено умъртвяване на свой връстник. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 115 от НК.

Тъй като арестуваният е непълнолетен делото се гледа при закрити врати. Според съда може да се направи обоснова предположение, че той е извършител на престъплението. Налице е реална опасност същият да се укрие, да укрие доказателства и да попречи на разследването или да извърши друго престъпление. Затова му определиха най-тежката мярка за неотклонение.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Велико Търново в тридневен срок от днес, като в случай на постъпила жалба или протест делото е насрочено за 14 май 2026 г. от 11:00 часа, съобщиха от съда.