"Възраждане": Потресени сме от изказването на Гълъб Донев за нов дълг, вървим към фалит

Елица Чупарова

Илияна Йотова с представителите на "Възраждане" СНИМКА: Георги Палейков

Потресени сме от изказването на Гълъб Донев от "Прогресивна България", че трябва да се тегли нов дълг. Това значи, че вървим към фалит по гръцкия сценарий.

Това заяви след края на консултацията на "Възраждане" при президента Илияна Йотова членът на партията Ангел Славчев. Той отново повтори 4-те теми, които поставиха като важни и пред Йотова - провеждането на референдум за лева, помощта за Украйна, санкциите върху Русия и въглеродните емисии в ЕС.

На срещата на "Дондуков" 2 от "Възраждане" дойдоха Ангел Славчев, Георги Хрисимиров, Ивайло Чорбов и Светослав Тодоров. И четиримата обаче, не са настоящи депутати и не са част от парламентарната група на партията. А според чл. 99 ал. 1 от конституцията, на тези срещи се канят парламентарните групи.

"Упълномощени сме от парламентарната група. Ние сме членове на партията", коментираха обаче представителите на партията, запитани защо са нарушили конституцията на страната. Те дори приеха питането с ирония, като заявиха "Това сериозен въпрос ли е?".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

