Мъж се обеси до Гребната база в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На тялото се натъкнал случаен минувач, починалият е около 30-годишен

Трупът на мъж, решил да сложи край на живота си, е бил открит по-рано днес в Пловдив, съобщиха за "24 часа" от МВР.

На зловещата находка се натъкнал случаен минувач в гората до Гребната база тази сутрин. Тялото било на дърво в близост до реката.

Незабавно бил подаден сигнал до органите на реда и на място пристигнали служители на полицията. Следи от насилие не са открити.

Това е второто самоубийство в областта тази седмица. Вчера човек на около 50 г. посегна на живота си с оръжие на частен адрес в Карлово.