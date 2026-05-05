Илияна Йотова дава мандата за правителство на 7 май в 17 часа

Мандатът за правителство ще бъде връчен на избраният от "Прогресивна България" кандидат-премиер в четвъртък - 7 май в 17 ч.

Това обяви в изявление пред медиите президентът Илияна Йотова. Най-вероятно тя ще даде папката на своя предшественик Румен Радев.

"Имам уверението на "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат. Надявам се, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден - 8 май и следващата седмица то ще заработи", каза още Йотова.

Тя благодари на представителите на всички парламентарно представени партии, които се отзоваха за участие в консултациите, които се проведоха днес.

"Всички те дойдоха, не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни. Всички дойдоха с готови законодателни програми, така че се надяваме парламентът да започне на бързи обороти още следващата седмица", допълни държавният глава.

"Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година, който трябва да прекърши инфлационната спирала, да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това, всички заявиха своето желание и уверение, че това няма да стане на цената на увеличаване на данъци, и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както досега", заяви държавният глава.

Като втори приоритет тя посочи реформата в Съдебната система.

"Тук подходите и предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена - смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни и категорични критерии", каза Йотова.

Друг важен показател, около който се обединиха парламентарните групи, е получаването на плащанията по ПВУ.

"Това ще бъде най-голямата гаранция бюджетът да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания и гледни точки ще бъдат добра дискусия в Народното събрание отсега нататък, и че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции", допълни президентът.

Днес държавният глава проведе срещи с представители на 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание: "Прогресивна България", ГЕРБ, ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане".

На срещите "Прогресивна България" обяви, че вероятно този петък страната вече ще има редовно правителство. Победителите от парламентарните избори заговориха за рязане на разходи от бюджета, намекнаха, че държавата ще поеме нов дълг, който да гарантира изплащането на пенсии и заплати. ГЕРБ пък поискаха мерки за бюджетна консолидация - тоест свиване на дефицита, а ДПС - борба със скока на цените.

От ДБ пък заявиха, че е нужна спешна смяна на ВСС и никакво увеличение на данъците, а от ПП - че няма нужда от взимане на нов дълг сега. От "Възраждане" пък дойдоха 4-ма представители, които обаче не са депутати и с това от партията нарушиха чл. 99 ал. 1 от конституцията, според които тези разговори се водят с парламентарните групи. Иначе хората на Костадин Костадинов отново настояха за референдум за лева и предрекоха фалит по Гръцкия сценарий, ако бъде взет нов дълг.

