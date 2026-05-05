АПИ обяви обществена поръчка за участък от южния обходен път на Ямбол

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на 1 км от южния обходен път на Ямбол. Участъкът е част от второкласния път II-53 Ямбол – Средец. Крайният срок за подаване на оферти е 8 юни т. г.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви технически проект и ПУП за обекта и да реализира строителството на трасето. Новият участък трябва да бъде проектиран за градски условия и скорост до 50 км/ч. Пътното платно ще бъде с ширина 7,5 м, като от едната му страна ще има 3-метров тротоар с озеленяване, а от другата страна се предвижда пространство с ширина над 5 м, в което ще бъдат обособени алеи за пешеходци и велосипедисти.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 450 календарни дни, а на строителството 365 календарни дни. Прогнозната стойност на поръчката е 3 275 638,48 евро без ДДС.

Второкласният път осъществява пряка връзка с АМ „Тракия" и със Западната промишлена зона на гр. Ямбол. В момента част от трасето на път II-53 съвпада с улици в града. С изграждането на отсечката интензивният тежкотоварен транзитен трафик ще бъде изведен от жилищните райони на града, ще се повиши безопасността на движение и пропускателната способност на пътната инфраструктура на територията на общината. Построяването на участъка ще подобри и транспортната свързаност по направлението Ямбол – Окоп – Елхово - ГКПП „Лесово".

В момента се провежда и обществена поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор. В края на март бяха отворени 11-те подадени оферти и тръжната комисия разглежда постъпилите предложения.

Обектът е одобрен за финансиране по Програмата „Развитие на регионите" 2021-2027 и предстои подаване на проектно предложение пред Управляващия орган на програмата.