ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правят благотворителен търг с лични вещи на Матю П...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22792247 www.24chasa.bg

Бойко Борисов: Над 3 часа дискутирахме как нашите младежи да бъдат коректив при опити за манипулация

2828
Бойко Борисов по време на дискусии с младежите на ГЕРБ Снимка: Фейсбук/ Boyko Borissov

"Този следобед имах много ползотворна среша с млади хора от ГЕРБ от Пловдив и цялата област. След днешния разговор съм още по-уверен, че нашите младежи могат да говорят ясно и аргументирано, да защитават позиции и да се утвърждават като лидери на мнение. Ето защо над 3 часа дискутирахме възможностите как да бъдат коректив, когато виждат изкривяване на фактите или опити за манипулация на общественото мнение".

Това пише във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Това е основата, върху която заедно можем да разширяваме доверието към ГЕРБ сред младите хора и да привличаме млади специалисти от всички области", пише още той.

"С интерес изслушах мненията на младежите и за възможностите за комуникация в социалните мрежи. Говорихме и за влиянието им върху изборите и избирателите на последния парламентарен вот. Сериозна част от дискусията беше посветена и на мястото на изкуствения интелект, както като инструмент за развитие и ефективна комуникация, така и като сериозен риск, заради мащабните възможности за дезинформация и манипулация", завършва публикацията си Борисов.

Бойко Борисов по време на дискусии с младежите на ГЕРБ Снимка: Фейсбук/ Boyko Borissov

Този следобед имах много ползотворна среша с млади хора от ГЕРБ от Пловдив и цялата област. След днешния разговор съм...

Posted by Бойко Борисов on Tuesday 5 May 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)