Бойко Борисов: Над 3 часа дискутирахме как нашите младежи да бъдат коректив при опити за манипулация

"Този следобед имах много ползотворна среша с млади хора от ГЕРБ от Пловдив и цялата област. След днешния разговор съм още по-уверен, че нашите младежи могат да говорят ясно и аргументирано, да защитават позиции и да се утвърждават като лидери на мнение. Ето защо над 3 часа дискутирахме възможностите как да бъдат коректив, когато виждат изкривяване на фактите или опити за манипулация на общественото мнение".

Това пише във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Това е основата, върху която заедно можем да разширяваме доверието към ГЕРБ сред младите хора и да привличаме млади специалисти от всички области", пише още той.

"С интерес изслушах мненията на младежите и за възможностите за комуникация в социалните мрежи. Говорихме и за влиянието им върху изборите и избирателите на последния парламентарен вот. Сериозна част от дискусията беше посветена и на мястото на изкуствения интелект, както като инструмент за развитие и ефективна комуникация, така и като сериозен риск, заради мащабните възможности за дезинформация и манипулация", завършва публикацията си Борисов.