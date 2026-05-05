Андрей Гюров се качи на изтребител F-16 под звуците на „Топ Гън“

Служебният министър Андрей Гюров се качи на един от новите изтребители F-16 Block 70 в навечерието на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май. Той бе облечен със стилно кожено яке, а клипчето му във фейсбук бе придружено с емблематичната мелодия от култовия филм "Топ Гън".

Във вторник той бе в Трета авиационна база край Граф Игнатиево. Премиерът се запозна с хода на реализация на инфраструктурните проекти, които се изпълняват на територията на базата във връзка с експлоатацията на F-16.

Гюров проведе среща с ръководството на базата и поздрави военнослужещите по случай професионалния им празник. Премиерът Андрей Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16 Block 70, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май с демонстриране способностите на авиационната техника.