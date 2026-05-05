Виж смисъла на професията военен летец в зашеметяващо 3-минутно видео

С разрешение на генерал-майор Николай Русев, началникът на ВВС, "24 часа" показва клипа - подарък, изработен от международен снимачен екип за 6 май, деня на българската армия

В 3 минути и 32 секунди с впечатляващи кадри се описват смисълът и рискът на професията военен летец.

Клипът, създаден от международен екип, се завъртя тази сутрин по БНТ преди интервю на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

Създаването му е необичаен, но ценен подарък за празника на българската армия 6 май. Не е платен нито 1 евро хонорар. Идеята за клипа се ражда още през 2009 г. , когато един от американските пилоти на F-16, идва във военната база "Граф Игнатиево" заедно с въздушния фотограф Джон Дипс, който притежава и компания за филми, свързано със самолети.

17 години по-късно той заснема видеото като режисьор , а в екипа са участвали Робърт Чърчил, Стивън Мот - специалист по въздушни каскади, участвал в заснемането на "Мисията невъзможна", "Джеймс Бонд", "Дюнкерк", Джурасик парк", и продуцентката от Би Би Си Тас Брукър.

Международният тим предоставя правата за клипа лично на генерал майор Русев. С негово съгласие "24 часа" го показва на своите читатели.

Изтребителите F-16 ще участват в утрешния парад в София, потвърди пред БНТ шефът на ВВС. Той допълни, че вече имаме 8 самолета, като очакваме още 8.

Николай Русев обясни, че в момента България разполага с 6 пилоти, преминали обучение, като се очаква към тях да се присъедини още един.

"Процесът на обучение е бавен. Програмите не са наши. Програмите са американски. Пилотите минават пълната програма в Съединените щати. Но до ноември месец тези пилоти ще станат 12. Тези 6 вече не се приучват на самолета, а го използват като бойно средство. Седмият се върна вчера, очаква бебе и след като мине това хубаво събитие ще почне да лети и той на новия самолет в България, обясни генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили.

Тази година F-16 няма да влязат на бойно дежурство, допълни той. Причината не е в българската страна.

"F-16 трябва да бъде доокомплектован и първият договор да бъде изпълнен на 100%. Когато това се случи, аз ще бъда първи, който ще настоя F-16 да влезе в дежурство, защото мъжете, жените на МиГ-29 изнемогват в момента. Те дават по много дежурства, трупат отпуски и компенсации. F-16 наистина ще помогне, ако се включи в дежурство, да го носят съвместно, докато не дойдат и вторите F-16.", допълни генерал-майор Русев.