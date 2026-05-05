В София излязоха на протест срещу закриването на Чешкия център (Снимки)

Студенти, университетски преподаватели и дейци от културния сектор се събраха на протест в София срещу предстоящото закриване на Чешкия център.

Центърът е не само най-старият в мрежата на чешките културни институти по света, но и една от най-дълго съществуващите чуждестранни културни организации в България.

Планираното му затваряне през лятото се дължи на орязано финансиране от страна на чешкото външно министерство. Протестът срещу закриването на Чешкия център Снимка: Фейсбук/ Vladislav Georgiev

По думите на протестиращите, това не е първият случай, в който се прави опит центърът да бъде закрит. Те посочиха, че са влезли в контакт със служебния външен министър Надежда Нейнски и с чешкия премиер Андрей Бабиш, който е изразил готовност да се ангажира с казуса. В същото време опитите им да се свържат с външния министър на Чехия Петр Мачинка са останали без резултат. Той оглавява популистката Партия на мотористите, която участва в управляваща коалиция с „АНО" и ръководи и министерството на културата. Протестът срещу закриването на Чешкия център Снимка: Фейсбук/ Vladislav Georgiev

Сред участниците в демонстрацията имаше представители на Факултета по славянски филологии към Софийски университет „Св. Климент Охридски", както и студенти и преподаватели от Художествената академия. В изказванията си те подчертаха дълбоките културни връзки между България и Чехия и припомниха, че в редица български градове има улици, носещи имената на значими чешки личности като Константин Иречек, братята Прошек и братята Шкорпил.