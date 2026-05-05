В София излязоха на протест срещу закриването на Чешкия център (Снимки)

Протестът срещу закриването на Чешкия център Снимка: Фейсбук/ Vladislav Georgiev

Студенти, университетски преподаватели и дейци от културния сектор се събраха на протест в София срещу предстоящото закриване на Чешкия център.

Центърът е не само най-старият в мрежата на чешките културни институти по света, но и една от най-дълго съществуващите чуждестранни културни организации в България.

Планираното му затваряне през лятото се дължи на орязано финансиране от страна на чешкото външно министерство.

