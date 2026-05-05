Виктор Иванов: Самият Радев се изненада колко много е спечелил и от отговорността, която сега ще трябва да носи самичък

Самият Румен Радев се изненада колко много е спечелил и от отговорността, която сега ще трябва да носи самичък. Няма как да се бави процедурата когато имаме партия със 131 депутата.

Това каза журналистът от "24 часа" Виктор Иванов в предаването "Референдум" по БНТ.

"За 2 седмици Румен Радев изчезна. Видяхме го за малко да влиза в парламента. Видяхме това, което се случи днес на консултациите. Видяхме политически лидери, които до онзи ден се кълняха как сега започва нов начин на общуване и правене на политика и всички показаха колко зле са ги възпитали родителите им. Те се държаха зле не с дамата г-жа Йотова, а с президентът Йотова. Кандидатът за министър-председател го няма, председателят на парламентарната група на ГЕРБ го няма, председателят на парламентарната група на ДПС го няма".

"След това проявено възпитание как очакваме тези хора да проявят уважение към институциите на тази държава и да въведат нормално общуване и с гражданите", коментира още Виктор Иванов.

"Говоренето от страна на "Прогресивна България" в момента ми прилича на предварително вадене на листчето обвини предните, което неминуемо ще трябва да извадят. Данните, които получаваме за бюджета, са доста объркани по няколко причини. Имаме таван на разходите, заради това, че сме с удължителен бюджет, имаме повече приходи и трябва да имаме повече приходи заради поскъпването на горивата. Това е повече приходи от ДДС, не ги виждаме, напротив, данните показват рекорден за април дефицит", коментира още той.