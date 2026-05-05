Слави Василев: Кабинетът на ПБ е готов, сменяме особения управител на "Лукойл"

"Уверявам ви, че кабинета като го видите, ще разберете защо ПБ е тази партия, която е спечелила с толкова много", категоричен е зам.-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев, който гостува в предаването "Денят ON AIR". Той е убеден, че съставът на кабинета е готов.

Според народният представител е много важно ПБ да излъчи експертиза и да е наясно какво се случва в държавата, за да предложи решения.

"Един парламент трябва да кове закони. В нашия случай и да променя закони. Мандатът на ПБ като мнозинство е да чисти много от грешките, които е имало, но и да създава нови закони в интерес на обществото", подчерта Василев.

Депутатът добави, че партията има комфорта на пълното мнозинство. "Имаме възможност да носим отговорността. Трябва да посрещнеш отговорността с реални действия", каза още зам.-председателят на ПГ на ПБ.

Василев отбеляза, че бюджетът ще бъде една от първите цели на ПБ. "По модела на президента Радев като политики, и аз като народен представител, изобщо не бягаме от това, което е трудно. По отношение на бюджета, ще има трудни решения. Ние няма да вдигаме данъците".

Василев е категоричен - бизнесът е този, който създава добавена стойност и той трябва да усети подкрепа. "Много внимателно чуваме това, което българските предприемачи искат да кажат", каза още депутатът.

Василев увери че няма да излизат от рамките на бюджетния дефицит и добави, че трябва да се вземат много болезнени решения. "Аз съм уверен в Радев, че ние ще вземем тези решения".

По думите му бюджетът е оглозган и седи въпросът пред Министерството на финансите как ще се платят заплатите през юни. "Имаме волята и експертизата да излезем от тази дупка", подчерта Василев.

Той съобщи, че ще сменят особения търговски управител на "Лукойл" в България Румен Спецов, защото "трябва да дойде професионалист на неговото място, който разбира и от ценообразуване на горивата, и от мениджмънт на това огромно по своите мащаби предприятие, за да може управлението на ресурсите в България, касаещи горивата, да бъде адекватно, така че този особен търговски управител да постигне две неща - ценообразуването да бъде в интерес на хората и да покажем на собствениците на актива - руснаците, че ние ще се грижим за този актив с добър стопанин".

"Аз ви уверявам, че ще направим всичко възможно, за да избегнем арбитража. Аз като зам.-председател на парламентарната група, която ще управлява, държа всеки един човек да бъде спокоен за неговата собственост. "Лукойл" е стратегическо за националната сигурност предприятие и трябва да се подходи сериозно към него", подчерта Василев.

Депутатът каза още, че в рамките на парламентарната група ще положат необходимите усилия ценообразуването на горивата да бъде в интерес на крайния потребител.

"Уверявам ви, че 52-ят парламент ще бъде абсолютен рекордьор по отношение на качествени законови промени и по отношение на реална работа в интерес на хората. В това число е добре дошла и опозицията да участва", отбеляза Василев.