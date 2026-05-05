650 000 го искаха за президент, днес Волен Сидеров сам и безпомощен в парка

Бе "златен пръст" на кабинета "Орешарски" и в коалицията зад "Борисов 3". После попадаше в новините с буйства и дела за хулиганство срещу него, сега иска да е ментор на млади лидери

649 387. Толкова българи гласуваха за Волен Сидеров на президентските избори през 2006 г., когато стигна до балотажа и загуби от Георги Първанов. За сравнение - това е с 210 хиляди гласа повече, отколкото взе на изборите за парламент преди 2 седмици втората политическа сила.

Но преди 20 г. лидерът на “Атака” е в политически апогей. В следващите 15 партията му е част от българския парламент. При кабинета “Орешарски” през 2013 г. е “златен пръст” на БСП и ДПС, с атаките срещу които влезе в парламента. Между 2017 и 2021 г. е в управляващото мнозинство на кабинета “Борисов 3”, което не му попречи после да критикува същото това правителство.

След това започна залезът на беловласия националист и русофил.

На 19 април бе първият вот, на който “Атака” не участва. 20 г. след зашеметяващия резултат на президентските избори малцина още си спомнят за Волен Сидеров. Няма и помен от пламенните речи в парламента и на площадите пред десетки хиляди последователи.

А беше депутат от 2005 г. до 2019 г., когато напусна парламента, за да стане общински съветник. Там беше до август 2021 г., когато подаде оставка.

В понеделник социалните мрежи бълваха снимки и клипове на политика, който навърши 70 г. на 19 април, в безпомощно състояние в центъра на София. Лежи на бордюр в градинката до Народния театър, а младежи звънят на бърза помощ, помагат му да стане и да влезе в линейката. Кадрите предизвикаха подигравки, злостни коментари, съжаление, но и пламенна защита. Точно преди 1 година друг лъв от центъра на София, но светският - Евгени Минчев, се оказа в същата ситуация. И той беше сниман безпомощен и безмълвен, въпреки безупречното облекло, с което блести и братът му по съдба Сидеров. Волен Сидеров СНИМКИ: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, NEWSNOW.BG

“Нямаше случайно минаващи репортери, когато Волен Сидеров четеше прекрасните си стихотворения пред публика. Нямаше специален интерес, когато плати тока на възрастна актриса, нито когато стилен и вдъхновен, колекционираше изкуство. Няма светкавици, когато води сина си на училище. Волен е джентълмен, независимо дали обича да пие. Той е пропит от знания, а тъгата идва, когато обществото не иска да признае това. Бутилката става единственият ти слушател и изповедник. Защото плъховете отдавна са напуснали кораба и са се обзавели с яхти.

“Трезвите и моралните” ви ограбиха и върнаха в първи клас. Падението не е на Волен Сидеров, който е видян на бордюра, без да крещи, обижда или прави недостойни неща. Падението е на българския народ, който пие повече от Волен, но никой не се интересува от него. Волен поне ще остане в историята, а вие - не”, обръща се Евгени Минчев към хората, които се подиграват. Волен Сидеров СНИМКИ: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, NEWSNOW.BG

За никого от честите посетители в центъра на София не е тайна, че от няколко години насам Волен Сидеров обикаля по улиците често неадекватен. Може да бъде забелязан сам на някой бар с питие в ръка или в разгорещен спор със случайни минувачи, които му приличат на гейове, поддръжници на Украйна или ционисти.

Въпреки всичко Сидеров не се отказва от публична дейност. Редовно снима клипове във фейсбук и коментира международната и родната политика. Има и канал в ютюб, там готви, но и нищи актуални проблеми като случая “Петрохан-Околчица” например, който обяви за “убийство на свидетели”.

Последната му инициатива е курс за лидерство в политиката, публицистиката и в живота, на който той ще е основен лектор.

А дни преди да го снимат безпомощен, Сидеров издирваше в социалните мрежи мъж, който уж го нападнал. Оказа се, че бившият депутат е провокирал двама младежи в центъра на София, които му приличали на хомосексуалисти. В типично негов стил се блъснал в тях. Преди три години беше влязъл в конфликт с друга група на бул. "Витоша", а разправията посред бял ден отново беше заснета с мобилен телефон и разпространена в социалните мрежи.

Известен с буйния си нрав още от началото на политическата си кариера. Преди това е журналист, а мнозина негови колеги от ония времена си спомнят за него като интелигентен, сдържан и много ерудиран човек. Бившият главен редакткор на в. “Демокрация” рязко се променил с влизането в политиката, когато избра незаетата дотогава ниша на националисите. Историята помни не един и два инцидента с него, докато беше депутат. За някои го осъдиха, но с наказания, които не попречиха на политическата му кариера. Волен Сидеров СНИМКИ: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, NEWSNOW.BG

Първата по-голяма скандална проява на Сидеров беше нахлуването в редакциите на “168 часа” и “24 часа” през февруари 2007 г. заради интервю, в което бивш член на ДПС твърди, че партията е дала 1,6 млн. лв. на “Атака”. Сидеров търсеше журналисти и главни редактори, за да се саморазправя с тях, подкрепян от депутати и съмишленици. Заведените съдебни дела приключиха със споразумение.

През 2011 г. той и свитата му депутати нахлуха на сцената в центъра на Батак и провалиха тържестватаза годишнината от Априлското въстание. 2 г. по-късно пред парламента се спречка с журналист от телевизия СКАТ (на бъдещия му коалиционен партньор и кум Валери Симеонов), на когото крещеше “Извини се, бе” заради репортаж. Сидеров обиждаше и заплашваше полицаите, които се опитваха да предотвратят ексцесии.

През 2014 г., вдигна скандал на летище “Варна” заради френски дипломат, пътувал с него и колегите му от парламентарната група. Тогава отново се намесиха полицаи, един от които беше ударен в лицето с юмрук от Сидеров.

През 2015 г. лидерът на “Атака” поведе война с клек шоп до НАТФИЗ, който е съвсем близо до дома му. Със съратници и камери на партийната тв “Алфа” Сидеров обвиняваше продавачите, че продават наркотици. Тогава влезе в сблъсък с граждани, а дни по-късно нахлу с агитка в театралната академия да търси студента, който го ударил при акцията в клек шопа. Заформи се меле, пристигна половината столична полиция и се наложи Волен да бъде отведен в районното за хулиганство.

Няколко дела за хулиганство тръгнаха малко по-късно срещу него. Сидеров се призна за виновен и го осъдиха на срещи с пробационен служител, общественополезен труд и 13% удръжка от заплатата. Това се случи през 2016 г., месеци преди неговата “Атака” в коалиция с НФСБ и ВМРО да стане партньор на ГЕРБ в третото правителство на Бойко Борисов. И рязко промени поведението си. От “златния пръст” на Орешарски стана патерица на властта и дори излъчи министър от квотата си.

След падането на властта с протестите от 2020 г. Волен Сидеров слезе от политическата сцена и окупира барове и градинки в центъра на София. Но вече сам и безпомощен.