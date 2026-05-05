Рязане на разходи и нов дълг през юни, за да има пенсии и заплати (Обзор)

Гълъб Донев обяви новините за бюджета, Радев влиза на "Дондуков" чак за мандата

Йотова: Думата "фалит" бе на масата, служебният кабинет донякъде се справи, но не защити най-уязвимите

Фискалният резерв е достатъчен, настояват от ПП и ДБ. Да гасиш инфлация с пари е като да сипеш бензин в огъня, предупреждава ГЕРБ

Рязане на разходи от бюджета и нов дълг, за да има за пенсии и заплати. Това ще са първите управленски мерки на "Прогресивна България".

Обяви ги Гълъб Донев, за когото се предполага, че ще е вицепремиер на Румен Радев, а вероятно и финансов министър. Като потвърждение на това наблюдатели приеха ролята му на говорител по въпросите на бюджета, в каквато Донев влезе по време на консултациите с президента Илияна Йотова.

Самият Радев не отиде на тях. Така за първи път ще влезе отново на "Дондуков" 2, вече като кандидат за премиер, в 17 ч на 7 май - четвъртък, за да приеме мандата. Гласуването на правителството му от парламента ще е още в петък.

Йотова разговаря и с 6-те парламентарни групи във вторник, отново разчупвайки протокола -

излезе да посрещне политиците

Опитвате да изпълните със съдържание формалната конституционна процедура, похвалиха я от ГЕРБ.

Заедно с Гълъб Донев при президента бяха шефът на парламентарната група Петър Витанов и Владимир Николов като един от заместниците му, както и депутатът Антон Кутев.

Българите гласуваха за стабилна България, за стабилно правителство и сигурност във всички аспекти на това понятие: от социална до сигурност във външната политика, в отбраната и за всеки гражданин. Като политическа сила, която за пръв път от повече от 2 десетилетия печели абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично кой носи отговорността. Затова казвам, че ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите. Така президентът Йотова се обърна към тях.

Служебното правителство се справи донякъде, но по моя оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора, които буквално изнемогват от покачването на цените и дисбалансите между цени и доходи, каза още тя.

Похвали обаче финансовия министър Георги Клисурски

"Никой от нас не искаше да е на негово място - да работи с оскъден бюджет, с ограничени правомощия", каза тя.

"Буквално се вървеше по ръба. Понятието "фалит" бе на масата всеки ден", разкри Йотова. Надява се новата власт да стъпи на тази база, но да предложи най-доброто за цените и доходите, защото има какво да се направи по отношение на спекулата.

Надявам се, че работата за този половингодишен бюджет ще е заедно с този за следващата година - да има последователност и логика.

Нормалните страни вече правят бюджет за 2027 г.,

каза президентът.

За повече прозрачност и правила в управлението призова тя. А във външната политика България "да има силен глас сред европейските партньори, което отдавна не се е случвало".

Ще бъдем наистина експедитивни. Това, което можем да обещаем, е да сложим край на политическата криза, отговори Витанов и назова като фокус рязкото обедняване и галопиращата инфлация. Затова планират

"редица законодателни дейности, които да спрат рязкото покачване на цените"

Заговори и за "каскада от закони, които да възстановят справедливостта". Допълни във външната политика да не се чака радикален обрат, защото "Радев има много ясни позиции, до които се доближават вече почти всички европейски лидери".

Антон Кутев добави като водещи задачи борбата със завладяната държава и корупцията.

Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, отдавна сме надхвърлили Маастрихтските критерии,

предстоят ни тежки месеци,

прогнозира Витанов.

Повишението на дефицита към април до 1,4% от БВП се дължи основно на няколко групи разходи - за персонал, пенсии и социалноосигурителните плащания. Това показва, че разходната част на бюджета не е добре структурирана и ще доведе до бъдещи негативи, заяви Гълъб Донев. Затова тя ще бъде преструктурирана. А подходът по ПВУ - да обещаем първо реформи, после да получим парите, е бил грешен, защото повечето европейски страни първо са направили инвестициите. Увери, че парламентът и кабинетът ще работят за спасяване на плащанията. България получи отсрочка до 31 август, обяви преди дни служебният кабинет.

След като Донев анонсира, че едно от първите решения на 52-ото НС трябва да е за нов лимит на дълга, "за да може държавата да осигури пенсии, заплати, социални разходи до края на годината", опозицията реагира скептично.

"Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. След 5 г. бюджетен волунтаризъм е дошло време на тежки решения", заяви зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, който пристигна заедно с Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. Ще подкрепят курс към свиване на дефицита, според Дончев това ще направят почти всички партии.

ГЕРБ би подкрепил

"някои от тези тежки решения

особено ако са с реформаторски профил", декларира той. Ако не се ограничат неефективните държавни разходи, трябва да се вдигат данъци. Огромни са разходите за издръжка на държавния апарат, напомни бившият вицепремиер. Това не означава да страдат социални плащания, но да са фокусирани. Даде пример с фалшивите ТЕЛК решения - реформа, която ГЕРБ ще подкрепи.

"Ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, е все едно да гасим огъня с бензин", обобщи Дончев.

И ДПС открои приемането на бюджета и мерки за цените като първи задачи. В миналото НС партията настояваше със закон да се сложи таван на цените, а сега обеща, че ще продължи работата си в тази посока.

Против нов дълг се обявиха от "Демократична България" и "Продължаваме промяната", явили се поотделно при президента. "И в момента сме с рекорден, повишаването на този таван ще е много лош знак за инвеститорите и кредитните агенции", заяви Ивайло Мирчев. ДБ щели да предложат десни мерки за стабилизиране на финансите. Според лидера на ПП Асен Василев във фискалния резерв има достатъчно средства.

От "Възраждане" обявиха, че са "потресени" от изказването на Донев за нов дълг - означава гръцки сценарий.

Свиването на разходи ще мине и през

преструктуриране на ведомства и администрации,

дадоха да се разбере от партията на Радев. Зам.-шефката на Народното събрание Рая Назарян пък издаде, че се изчаква с формирането на парламентарните комисии - първо да се види колко и какви ще са министерствата. Независимо от свиването на ведомства комисиите ще останат обичайните, коментира обаче пред "24 часа" депутат от ПБ. Така ще има и достатъчно шефски квоти за опозицията.

На 7 май в 17 часа президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на "Прогресивна България". И веднага ще получи пълна папка с имената на министрите. Така гласуването в парламента ще е още на 8 май, а президентът очаква правителството да заработи на "бързи обороти" от следващата седмица.

Тя даде брифинг след консултациите, които определи като съдържателни, а не формално изпълнение на конституционната процедура. "Всички дойдоха и с готови законодателни програми. Общи са приоритетите, трябва да се започне с бюджет само за половин година, който трябва да приключи инфлационната спирала и да подкрепи най-уязвимите. Това няма да стане за сметка на повишаване на данъци или на социалните плащания", обобщи Йотова.

Следва реформата в съдебната система, за която има различни предложения, но първата стъпка е избор на нови членове на ВСС "по ясни, прозрачни и категорични критерии". Трябва да направим и невъзможното България да получи парите по плана за възстановяване, изведе третият приоритет.

"Надявам се днешните точки да са основа за добра дискусия в Народното събрание и че ще има нормализиране на политическия диалог както в парламента, така и между институциите", завърши държавният глава.