Запрянов: Финансов е аргументът да няма парад за Гергьовден

Няма парад на днешния 6 май - Гергьовден, защото сме в положение на удължителен бюджет. Нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав. Затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Това заяви пред БНТ служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

"Надявам се новото правителство и новият министър на отбраната да има един много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили, и окомплектоването на личния състав и догодина да има и парад с военна техника. Има какво да покажем", допълни той.

"Честит празник на военнослужещите, на цивилните служители, на ветераните, на бившите колеги министри на отбраната. Да сме живи и здрави. Искам да им благодаря, че през изтеклата година работихме упорито, постигнахме всички задачи, които бяха в бойната подготовка, поддържането на боеготовността и не на последно място - успешно започнахме да усвояваме новите бойни системи и новите самолети и новия кораб и бойните машини, които пристигнаха", каза Запрянов.

"Последните две години военните разходи са малко над 2%. В отчета, който сме направили за 2025 г. са 2,13%. Нашите анализи показват, че минималният бюджет, който е нужен пред 2026 г. е 2,35% и оттам насетне трябва да нараства ежегодно до 3,5% пред 2035 г.", посочи министърът на отбраната.

По отношение на заплатите в сектора, Запрянов допълни, че възнагражденията могат да бъдат актуализирани според икономическите показатели. Коментира и че социалните придобивки имат ключова роля.

„Трябва да призная, че за министъра на отбраната е много трудно да балансира разходите за личен състав с разходите за модернизация на въоръжените сили и от друга страна кристалоструктурното изграждане", посочи той.

Запрянов коментира и връщането на наборната служба.

„Когато говорим за наборната военна служба във всички страни, които я връщат, го правят под различни форми. Войната в Украйна показва, че при дълговременен конфликт е важно да имаме мобилизационен ресурс, да има подготвени хора. Без наборна служба, професионалните военни не са достатъчни, за да се формират военновременните формирования. Големият въпрос е как ще подходи България с въпроса за резерва. Моето мнение е – нека първо окомплектоваме професионалните военни сили, а след това да мислим и за повишаване на мобилизационните резерви", заяви той.

Оставяме на редовното правителство завършена подготовката на споразумението с ЕК за заема за над 3 млрд. евро за 9-те проекта за обновление на българската армия, обяви министър Запрянов минути преди ритуала пред Паметника на незнайния воин. Правителството трябва само да оторизира министъра на отбраната да го подпише с комисията. Готови сме, няма как да изгубим парите, уточни Запрянов.

За ВСС ще се доставят радари и допълнителни системи за ПВО, за сухопътните войски - новата система гаубици и нова реактивна система за залпов огън, към които са включени антидрон системи и артилерийски снаряди за гаубиците, допълни министърът. Идеята е снарядите да се произвеждат у нас. Предвиден е и проект за транспортна техника, защото без логистика съвременната армия не може.

За ВМС ще има допълнителни противокорабни ракети, както и зенитни. Така че тези 9 проекта ще дадат мощен тласък на модернизацията и в трите вида въоръжени сили за следващите 5 години, обобщи Запрянов. Заемът трябва да се осигури до 2030 г., целта е ускорено модернизиране на европейските въоръжени сили, напомни той. В този период ще дойдат и следващите 8 изтребителя, водят се преговорите за доставка на минни ловци.

Живеем в тревожно време, войните са реални, коментира още той.

По думите му НАТО също се променя.

„НАТО се променя драматично, защото американското присъствие в Европа се намалява. Европейският стълб на НАТО трябва да бъде засилен. Това е новият момент, в който ние също трябва да реагираме", каза Запрянов.

Министърът коментира, че България разполага със способности да отбранява въздушното си пространство, но в областта на противоракетната отбрана е потърсена допълнителна подкрепа от съюзници, включително разполагане на система „Patriot" от Гърция, като уточни, че голяма част от територията и направленията към Черно море са покрити.

Запрянов обобщи управлението си в служебните кабинети.

„Мисля, че оставям добро наследство, добра основа за развитие на нашите въоръжени сили, но и много проблеми остават да бъдат решени", каза министърът на отбраната.