Тодор Тагарев: Липсата на хора е големият проблем на армията ни

Липсата на хора е големият проблем на българската армия и трябва да се намери решение за окомплектоването. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в сутрешния блок на bTV.

Той сподели, че в новата си история България никога не е имала нови бойни кораби с по-солидни и стабилни платформи.

„Винаги сме разчитали на фрегати, които получихме втора ръка от Белгия. Но и преди това, по съветско време, в българския флот идваха кораби, които са били на въоръжение в съветския флот. За първи път от много години ние имаме основни бойни кораби - патрулни кораби от много добър клас. И те може би ще са най-модерните в Черно море". Кога тази техника ще се включи в отбраната на страната ни, зависи от професионалистите в униформа. Договорите са сключени, парите са заделени.

Българското общество в голямата си част приема необходимостта от повишаване на разходите за отбрана. Те бяха повишени значително през последните няколко години, предстои допълнително увеличение", коментира той.