Командирът на ВВС: Свеждаме глави пред непоколебимата вярност към Родината на поколения воини

Днес с гордост и признателност свеждаме глави пред честта, смелостта и непоколебимата вярност към Родината на поколения български воини, отстоявали храбро свободата и независимостта на България. Това се казва в поздравление на командира на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев до военнослужещите по случай Деня на храбростта и празник на Българската армия, публикуван на официалната страница на ВВС във Фейсбук.

Ние, хората със сини пагони, с решимост и всеотдайност, носим техния завет в сърцата си и високо в небето. Зад всеки полет стоят знания, умения, дисциплина, доверие и екипна работа. Зад всяка мисия стоят мъже и жени, които със своята отдаденост, труд и професионализъм гарантират сигурността на българското небе, добавя ген. Русев.

Нека традициите на българските Военновъздушни сили продължават да ни вдъхновяват, а общата ни мисия да служим на България да ни обединява и води напред. Нека небето на България бъде мирно, а българските Военновъздушни сили все така целеустремени, борбени и достойни за доверието на българското общество, пожелава командирът на ВВС.

Той благодари на военнослужещите за силния дух, за отговорността и за достойната служба.