Йотова преди първия си Гергьовден като главнокомандващ: Благодаря на армията ни, ще защитавам правата на всеки един от тях!

Вълнението ми е огромно, виждам армия на дълг, чест, със славно минало и светло бъдеще. Най-важната дума днес е "Благодаря!" - благодаря на военнослужещите ни, че пазят българското знаме и държавност. Смели жени, мъже, момичета, момчета, обърна се президентът към служещите в българската армия. Трудна професия, но те знаят защо го правят - отечество, родина, родолюбие.

Така президентът Илияна Йотова се обърна към българските военни в Деня на Храбростта. Тя се включи на живо по обществената телевизия от площада пред катедралния храм "Св. Александър Невски" и Паметника на Незнайния воин, където предстоят тържествените ритуали. Това е първият Гергьовден, на който пред армията ни ще застане жена главнокомандващ.

"Много говорим напоследък за тактики и стратегии и хората като че ли спират да слушат, като чуят тази дума. В моите очи трябва да бъдат направени 4 неща веднага. Първо, започналата модернизация на армията ни да продължи с бързи темпове, научихме го по трудния начин", каза тя, напомняйки, че България в момента се намира между два конфликта и не може да остане с това оборудване на армията си.

Второ, инвестицията в хората - те са най-важните, посочи президентът. Волята на българския войник никога не е победена от оръжие, но днес условията изискват те да бъдат добре подготвени, да бъдат в крак с най,-новото, да имат самочувствие.

Трето, нашите съюзнически отговорности, посочи Йотова. Силата на един съюз обаче е сбор от силата на всички, които я съставляват - силна наша армия допринася за силни съюзи. но това не означава, че нямаме отговорност към защитата на националната си сигурност, затова трябва да изградим силна и боеспособна собствена армия, подчерта тя.

И на четвърто място, да помислим за това, че хората с униформи са хора, имат нужда от нормален живот, да имат статут, семействата им да се чувстват добре и да се радват на уважението на българския народ. Това се четири стълба, обобщи Йотова.

Когато имаме толкова много претенции към българската армия, много рядко с замисляме как могат да бъдат оправдани, а могат, ако българската държава и институции са на мястото си. Бих искала в моме лице те да видят точно този защитник, заяви първата жена главнокомандващ в България. Защитник на техните права и на тяхното развитие.

Йотова е уверена, че модернизацията с всички проекти ще се изпълни, призова за още повече амбиция и гаранции от институциите.