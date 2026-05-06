Пуснаха асеновградчанин от затвора, след 3 дни - пиян, псува и заплашва полицаи

Направили му забележка защото викал пред магазин, но той бил категоричен, че ще си прави каквото поиска и не могат да му кажат нищо

Мъж от Асеновград си навлече неприятности със закона само 3 дни след освобождаването му от затвора в Пловдив. Под въздействие на алкохол той се държал непристойно на обществено място, като отправял псувни и закани към служители на реда в града си. Затова и се сдобил с глоба от 200 евро по Указа за борба с дребното хулиганство.

Нарушителят изтърпявал наказание лишаване от свобода в пловдивския затвор, но на 28 април бил освободен. На 1 май изпил 300 грама ракия и около 22,30 ч. с негов приятел отишли до денонощен магазин на ул. "Цар Иван Асен II", за да си купи още алкохол и цигари. Мъжът вдигал шум пред търговския обект - слушал силно музика и говорел на висок тон, което привлякло вниманието на минаващ наблизо патрул на полицията.

Единият от служителите на реда направил забележка на пияния мъж да не нарушава нощната тишина, което не му се харесало. "Ще викам колкото си искам. Какъв си ти да ми говориш така? Ти не си никакъв, ще правя каквото си искам", отвърнал той, след което получил втора забележка, но отново казал на униформения, че не е никакъв и го пратил да върви по дяволите.

Полицаите поискали личната карта на грубия мъж, което го агресирало още повече. "Ще видите какво ще ви се случи", казал им той и обяснил, че нямали право да го проверяват. Бил категоричен, че няма да представи документ за самоличност, при което униформените пристъпили към задържане. Нарушителят си позволил да блъсне единия служител на реда. Не спирал да ги обижда, като ги наричал боклуци, твърдял, че нищо не можели да му направят и нямали право да му искат документи и заплашвал да ги осъди. Конкретно към жена в униформа пък се обърнал с думите: "Виж се каква мърша си, на нищо не приличаш. Ще видиш утре какво ще ти направя". Бил отведен в Районното управление, но отказал да подпише съставения му акт.

Запознавайки се с всички факти и обстоятелства по случая, Районният съд в Асеновград е преценил, че най-справедливото наказание е глоба, но над средния предвиден в закона размер.