Йотова към новия кабинет: Хората ще понесат тежките решения, но не и лъжата - обяснете им всяка реформа

Радев си държи на думата и има рядка черта - никога никого не е изоставил, убедена е президентът за бъдещия премиер

Служебният кабинет се справи, благодарности за финансовия министър Клисурски

Аз не давам съвети, дълбоко вярвам в разделението на властите, но ние сме колеги и всеки изказва своето мнение. И колкото повече съюзници намери в лицето на българските граждани, които могат да приемат трудните моменти, но не и лицемерието и лъжата, това да бъдат заблуждавани - толкова по-успешни ще бъдат тези реформи и непопулярните решения, които предстоят. Така че бих препоръчала на всеки един министър и на правителството като цяло откровения разговор с хората - обясняване на всяко едно решение, защо трябва да се вземе, за какъв период от време. И разбира се, сериозно консултации със специалисти по всяко едно решение.

Това заяви президентът Илияна Йотова ден преди да връчи на "Прогресивна България" мандата за съставяне на правителство. В четвъртък в 17 ч. папката трябва да вземе като кандидат за премиер Румен Радев, като заявката е, че веднага ще върне мандата изпълнен - тоест структура и състав на кабинета.

"В много тежък момент ще започне да управлява новото правителство. Трябва да бъде направен анализ на това какво заварват, защото отдавна не ни се е случвало да работим половин година с бюджет от миналата година, който при това е в лева, а вече имаме нова парична единица. Ще трябва да се подпомогнат най-бедните хора да се справят с инфлацията и цените. Това са много тежки предизвикателства", коментира още Йотова в интервю за БНТ, което даде на площада минути преди церемонията по честването на Деня на храбростта, празник на българската армия.

В последните години страдахме от това, че решенията бяха "лабораторни", вземаха се в кабинетите и както виждате, резултатът е налице, каза още Йотова.

Бяхме много добър екип с Румен Радев, имахме общи цели и се надявам да ги постигаме и занапред, вече в различни качества. "Румен Радев е човек, който държи на думата си и има една черта, която позабравихме напоследък - никога никого не е оставял", заяви още Йотова.

Още онзи ден в Народното събрание казах, че президентската институция както винаги ще бъде свободна и независима и коректив на всички власти, напомни тя. И увери: "Имаме много добър експертен състав в президентската администрация, имаме своите позиции и ще ги казваме гласно, както и досега."

Кабинетът на Андрей Гюров изпълни основната си задача - да осигури нормален изборен процес, да се справят до голяма степен със схемите за купуване на гласове. Но нека сме наясно, че това е само началото. Ако новото правителство спре, защото скоро няма да има избори, ще е грешка - това са схеми, създавани с десетилетия и тези първи стъпки трябва да бъдат продължени, призова президентът.

Както и на консултациите вчера, Йотова специално поздрави финансовия служебен министър Георги Клисурски. Да работите в тези условия и да не позволите да фалират цели системи, се изисква сериозен професионализъм и много мислене към социалната страна на въпроса, оцени президентът. Би искала обаче служебната власт да бе направила повече за най-уязвимите, макар да отчете обективните причини за ситуацията и най-вече световните цени на горивата.

Като цяло оценката ми е добра за този кабинет, обяви тя. И за първи път от много години ще предаде властта на следващите без излишна конфронтация, подчерта държавният глава.

След като се решат належащите въпроси, народните представители трябва да се върнат към темата за конституцията и да коригират грешката с домовата книга, смята президентът. Но нека първо се справим с това, което опира до всеки българин.

Йотова коментира и външната политика, след като на консултациите с партиите призова гласът на България отново да се чува ясно.

"България отдавна е решила своя път - член на ЕС и на НАТО. Но това, за което може да говорим много и да спорим, е каква е посоката на Европейския съюз. Харесва ли ни вече 19 години като негов член това, че Европа загуби лидерските си позиции. Харесва ли ни това, че сме извън всякакви преговори за решаване на световните конфликти. На място за дипломация и решаване по мирен начин на тези големи конфликти. На това да се чува нашият глас и Европа да икономическият фактор в света. А сега трябва да се съобразяваме с мита, внос, със стратегически партньори. Разбира се това, е част от голямата политика, но се питам къде е Европа", заяви Илияна Йотова в интервюто си за обществената телевизия.

Това е част от големия разговор, срещите ни в Ереван ми показаха, че това, което говоря сега, го мислят и част от останалите политически лидери. Този разговор ще назрее и много скоро ще бъде проведен в Европа, убедена е тя. Йотова напомни за инициативата на френския президент Макрон отпреди няколко години младите да бъдат питани за Европа - трябва да си припомним предложенията им, защото Европа беше създаде като семейство.