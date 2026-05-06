Шесторка разцепи въздуха над София - по три F-16 и МиГ-29 събраха погледите за Деня на армията (Снимки)

Политиците ръкопляскат, 2 транспортни "Спартан" и щурмови самолети зарадваха още публиката

Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова към военните: Вие сте огледалото, в което се оглежда високия български дух и самочувствието ни като българи

Три изтребителя F-16 зарадваха стотици столичани, събрали се около катедралния храм "Св. Александър Невски". Полетът на новите за армията ни американски бойни самолети предизвика аплодисменти от събралите за ритуала политиците - президентът, председателят на парламента, министри, столичният кмет.

Освен F-16 над центъра на София прелетяха и 3 съветски МиГ-29, които в момента извършват защитата по въздух на страната, 3 от щурмовите Су-25 и дори 2 транспортни самолета на ВВС "Спартан". В началото на церемонията вертолет "Кугър", носещ българското знаме, прелетя над площад "Св. Александър Невски". Той бе съпроводен от 2 хеликоптера Ми-17. МиГ-овете изпълниха и специална формация, която бе посрещната с аплодисменти от публиката. СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

За пръв път жена-главнокомандващ приветства военните по случай професионалния им празник. Президентът Илияна Йотова поздрави представителните части, които участваха с церемонията.

"Имам високата чест да застана пред вас в деня на Българската храброст и армия. 6 май носи особен заряд - обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Всяко знаме тук пред нас е свидетел на битки и безмерен героизъм. Днес нашата почит е към българското знаме, към историята, защото под тези знамена, често с цената на живота си, воюваха истински българи и родолюбци. Воюваха за свободата на отечеството и във въжделенията виждаха нас. Преди цели 11 века, при цар Симеон, и днес, когато отбелязваме 150 години от Българското априлско въстание, нека си спомним за първата благословия на българското знаме и войници. За нашите предци войската, знамето и църквата бяха така жадуващите символи за български дух и българската държавност. Славните страници на българската история се четат през светлите подвизи на българските военни по бойните полета. Какво означава да печелиш битки, когато са смятани за загубени и да отдаваш себе си отвъд възможностите си, защото пред теб стои бъдещето на отечеството ти? Те са национален символ за доблест, за дълг, за правда и за българско обединение", заяви Илияна Йотова в своето празнично слово. СНИМКА: Георги Палейков

"Вие сте наследници на тези славни предци и днес вие сте гордостта на народа. Вие сте огледалото, в което се оглежда високия български дух и самочувствието ни като българи. Вие носите вашата служба с чест и достойнство, и сте винаги там, където е най-трудно. Вие сте сред пожарите, наводненията, в болниците. Където забравили себе си, спасявате човешки животи. Очакванията към Армията са много големи, и за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към вас. Конфликтите са навсякъде около нас, ние знаем, ще с дързост, чест и достойнство носите вашата служба и сте гарант за благополучието на народа. С вашето трудолюбие и високо чувство за дълг преодолявате всички трудности", каза още президентът.

"Вярваме, защото обичаме своята армия. Ценим я, а с вашите действия показвате, че сте желан партньор на всички, с които сме заедно в Съюза. Заставаме днес, мирно пред вас, с вяра, упование, защото знаем, че вие ще ни защитавате с всичко, каквото и да ви коства. Нека св. Георги бди над вас и вашите семейства, да закриля любимото ни отечество", заяви държавният глава.

На площада бяха премиерът Андрей Гюров, шефката на 52-то Народно събрание Михаела Доцова, военният министър Атанас Запрянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, кметът на столицата Васил Терзиев, командири на съставите на армията, депутати, посланици и други официални гости.

Патриарх Даниил освети бойните знамена и знамената-светини на Българската армия. На Гергьовден миналата година той бе изпратил свой викарий, защото освещаването бе насрочено за 9 часа, когато патриархът отслужваше литургия за празника.

Тази година парад на военна техника няма да има, заради липса на достатъчно финансиране, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов. Пред паметника на Незнайния воин военни от представителната част на армията поставиха венци.