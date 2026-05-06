Стотици се стекоха край лековития извор под мистичния връх Дамбалъ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици се събраха в нощта срещу 6 май край мистичния връх Дамбалъ над Момчилград, за да потърсят изцеление от лековития извор. Според местната легенда именно в тази нощ водата, която извира от скалите, придобива чудодейна сила и лекува различни заболявания - заекване, екземи, парези.

Още преди залез дошли да търсят изцерение започнаха изкачването и изчакаха край извора настъпването на полунощ, когато според поверието гората "зашумява", което е знак, че водата става лечебна. Родители потапяха децата си в ледените води на извора с надеждата за здраве, следвайки стария ритуал, предаван от поколения.

Заради очаквания голям наплив от хора община Момчилград и полицията бяха създали специална организация. Достъпът на автомобили до самия извор беше ограничен, а посетителите използваха буферни паркинги край село Летовник и в подножието на върха. Осигурен беше транспорт за деца и трудноподвижни хора, а районът бе осветен с помощта на генератори.