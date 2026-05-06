Георг Георгиев: Нов тон между партиите, най-наболялата тема е бюджетът

Както беше дадена заявката, до края на тази седмица трябва да има кабинет. Оттук-нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболялата тема е бюджетът. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС пред журналисти по време на военния парад в София.

„ГЕРБ, дори във времена на тежка криза и деструктивност, беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите", каза бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ.