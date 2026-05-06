Иван Ангелов, ПБ: Ще продължим модернизацията на армията, за да е достойна пред партньорите

Категорично ще продължим усилията и държавата ще застане зад модернизацията на армията. Ще развиваме армията така, че да може да се представи достойно пред нашите партньори от съюзите, в които участваме.

Това каза зам.-шефът на Народното събрание от "Прогресивна България" Иван Ангелов, след като участва в честванията на Гергьовден.

Той честити празника на армията и пожела здраве, храброст и готовност да бъдат посрещани предизвикателствата на новото време.

"Заставаме зад думите си от предизборната кампания - продължаваме усилията си за реформа в съдебната система, във ВСС, избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията си за промяна във всяка част от социално-икономическия живот на страната. Ще се опитаме в максимално бърз порядък да се справим с галопиращите цени, защото това е голям проблем за целия народ и всеки го усеща по джоба си", каза още Ангелов.

Той коментира и вероятността да се тегли нов дълг, което вчера, по време на консултациите с държавния глава, бе критикувано от опозицията.

"Към 31 март има рекордно висок бюджетен дефицит. Това неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме смело напред. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички нужни мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените", обясни зам.-шефът на Народното събрание.

Ангелов отказа да коментира подробности за кабинета, както и дали ще бъдат сливани министерства. Все пак уточни, че съставът на правителството ще стане ясен "съвсем скоро". Утре в 17ч. държавният глава Илияна Йотова ще връчи мандата на кандидата за премиер от "Прогресивна България", Румен Радев.