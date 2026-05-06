Атанас Запрянов: До края на годината ще имаме 12 обучени пилоти за F-16

Всичко е наред със самолетите, имаме над 100 летателни часа. Увеличи се рязко употребата на керосин освен за старите самолети. Активно летят и новите. Затова и последното решение на правителството бе да ни даде 30 млн. евро за закупуване на авиационни горива в тази ситуация.

Tова каза министърът на отбраната Атанас Запрянов след церемонията по случай Деня на армията.

Въпреки че днес над София прелетяха само 3 самолета, Запрянов увери, че и останалите пет от осмицата извършват полети. Във формация обаче летят по три, допълни той.

"6 сертифицирани пилоти летят, видяхте някои от тях във въздуха. Още двама ще пристигнат до края на този месец, а още четирима - до края на годината. 12 пилоти ще имаме до края на годината, а останалите се готвят. По договора трябва да са обучени 32-ма. Имаше някои пилоти, които не покриха нормативите и ги върнаха, но те са малък процент. От 30, само на 4-5 им бе прекъсната подготовката", обясни военният министър.

Той отново припомни, че продължава забавянето на доставката на вторите 8 F-16. Очаква се те да кацнат в България през 2028 г., затова и бе разсрочено плащането за тях.

"Това, че сме в преходен бюджет и нямаме ресурс, не само за парад, а и за много неща, нямаше парад на техника днес. Очаквам правителството да приеме редовен бюджет и догодина вече се направи традиционният парад, вече и с военна техника", каза още Запрянов.

Той обясни, че оставя на наследника си в новия кабинет "добра основа" с положителни стъпки в окомплектоването на въоръжените сили с личен състав, за модернизация и готови договори по SAFE, които като дългосрочни финансови задължения трябва да бъдат приети от редовното правителство.

"Надявам се да се пребори да бъде вдигнат бюджета за отбрана до 5% от БВП за отбрана до 2035 г., както реши НАТО. Ние сме изготвили план за нарастването на бюджета, но не е в правомощията на служебен кабинет с къс мандат да вземе такова решение. Радвам се, че ще има политическа стабилност и правителство", допълни Запрянов.