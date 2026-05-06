Адм. Ефтимов: Мислим за сателитно наблюдение, развиваме разузнавателните способности на дроновете

Модернизационни проекти и трансформация трябва да има във всички домейни на армията. Мислим за сателитно наблюдение. Дронове има в Българската армия от 2020 г., сега се развиват техните разузнавателни и ударни способности.

Това каза началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов след честването на празника на Българската армия.

"Модернизационните проекти вървят добре. В световен мащаб има нарушения по линията на доставките, завишен интерес към отбранителните продукти, недостатъчен капацитет на отбранителната промишленост, но съм удовлетворен от това, което се случва в България", каза още адм. Ефтимов. И изреди: полетите на изтребителите F-16, вдигането на флага на първия боен кораб, по който се извършват довършителни работи, съкращава се срока за обучение и тренировки, за да се постигне по-бързо пълна оперативна готовност, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в ТЕРЕМ - Ивайло, бяха получени 8 машини "Страйкър" от САЩ за първоначално обучение и тренировки.

"Основните предизвикателства пред армията са да поддържаме съществуващите способности, да носим усилено наблюдение, дежурства, да бъдем готови за реакция и да усвояваме новите платформи. И днес го демонстрирахме", каза началникът на отбраната.

Днес в честването участваха самолети от състава на ВВС, като най-очакван бе полетът на новите изтребители F-16. Три от 8-те изтребителя прелетяха над центъра на София и бяха посрещнати с аплодисменти от стотиците, които бяха дошли на площада пред катедралата "Св. Александър Невски". Освен тях полети извършиха 3 изтребителя МиГ-29, 3 щурмови Су-25, 2 товарни самолета "Спартан", вертолет "Кугър" и два Ми-17.