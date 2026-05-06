С военен ритуал и гергьовски люлки Велико Търново празнува 6 май

С тържествен ритуал по издигане на националното знаме пред общината във Велико Търново започна отбелязването на 6 май.

"С единството на меч, дух и слово ългария е отстоявала многовековната си история. В най-тежките моменти силната десница на българския войн е била последната и непреодолима преграда пред противника, защитавайки родината. Преминала през много предизвикателства, провела немислими за европейските стратези битки, извоювала славни победи, водени от велики пълководци, Българската армия възпита поколения в родолюбие и всеотдайност и се превърна в стожер на държавността и храбростта", каза в празничното си слово бригаден генерал д-р Станчо Кайков - началник на НВУ "Васил Левски". В деня на Българската армия той посочи също, че трябва да се преосмисли начинът на преподаване на военните дисциплини, тъй като GenZ поколението възприема и анализира информацията по различен начин.

Празничен благослов отправи Великотърновският митрополит Григорий. Той поръси бойното знаме на представителната част на НВУ "Васил Левски".

Кметът Даниел Панов и официалните лица поставиха с военен ритуал венци и цветя на признателност на паметника "Майка България".

Под съпровода на военния оркестър събралите се търновци и гости на града аплодираха тържествения марш на почетния караул на Военния университет.

Точно в 12 часа празничен звън на всички църковни камбани огласи празнично старата столица.

По същото време в парк "Дружба" малки и големи се люляха за здраве на гергьовски люлки, сред народни песни и танци на организирания фолклорен празник.