С военен ритуал и гергьовски люлки Велико Търново празнува 6 май

Дима Максимова

[email protected]

728
Бриг. генерал Станчо Кайков прие почетния караул от НВУ Снимка: Дима Максимова

С тържествен ритуал по издигане на националното знаме пред общината във Велико Търново започна отбелязването на 6 май.

"С единството на меч, дух и слово ългария е отстоявала многовековната си история. В най-тежките моменти силната десница на българския войн е била последната и непреодолима преграда пред противника, защитавайки родината. Преминала през много предизвикателства, провела немислими за европейските стратези битки, извоювала славни победи, водени от велики пълководци, Българската армия възпита поколения в родолюбие и всеотдайност и се превърна в стожер на държавността и храбростта", каза в празничното си слово бригаден генерал д-р Станчо Кайков - началник на НВУ "Васил Левски". В деня на Българската армия той посочи също, че трябва да се преосмисли начинът на преподаване на военните дисциплини, тъй като GenZ поколението възприема и анализира информацията по различен начин.

Празничен благослов отправи Великотърновският митрополит Григорий. Той поръси бойното знаме на представителната част на НВУ "Васил Левски".

Кметът Даниел Панов и официалните лица поставиха с военен ритуал венци и цветя на признателност на паметника "Майка България".

Под съпровода на военния оркестър събралите се търновци и гости на града аплодираха тържествения марш на почетния караул на Военния университет.

Точно в 12 часа празничен звън на всички църковни камбани огласи празнично старата столица.

По същото време в парк "Дружба" малки и големи се люляха за здраве на гергьовски люлки, сред народни песни и танци на организирания фолклорен празник.

Бриг. генерал Станчо Кайков прие почетния караул от НВУ
С военен ритуал бе издигнато националното знаме на Гергьовден
Даниел Панов поднесе цветя на признателност на паметника "Майка България"
Великотърновският митрополит Григорий поръси знамето на НВУ
Преминаване на Почетния караул от НВУ „Васил Левски” в тържествен марш.
