Ген. Станимир Христов: Българските мисии зад граница са пример за професионализъм

Българските военни мисии зад граница са пример за професионализъм, дисциплина и международно сътрудничество. Това заяви пред NOVA командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов по повод празника на Българската армия.

Той отправи поздрав към всички български военнослужещи - както в страната, така и в мисии зад граница, като им пожела здраве и успех. Генералът подчерта и символиката на празника, като изрази надежда свети Георги да закриля българската армия и народа в трудни моменти.

По думите му в момента в Косово служат 130 български военнослужещи, от които 8 са жени. Българското участие в мисията на НАТО - KFOR, започва през 2000 година, като до момента в нея са участвали над 2000 български военни, преминаващи на ротационен принцип.

Генерал Христов уточни, че част от контингента изпълнява задачи в щаба в Прищина, а друга част е разположена в регионалното командване „Запад" в град Печ. Основните им мисии включват патрулиране, поддържане на сигурността и предотвратяване на ескалация на напрежение между различни етнически групи.

Той определи ситуацията в Косово като относително спокойна, но предупреди, че политическата нестабилност в региона остава фактор, който може да доведе до напрежение. Според него именно превенцията на конфликти и стабилността на средата са сред най-важните задачи на българските военнослужещи.

Генералът подчерта, че българските военни не изпълняват само чисто бойни функции, а имат и ключова роля на „военни дипломати" - те трябва да бъдат добре приети от местното население и да работят в международна среда редом с военни от Италия, Гърция, Турция и други държави.

Оценката на международното командване към българския контингент е висока. Според генерал Христов военнослужещите ни изпълняват задачите си професионално, точно и съвестно, като се ползват с добро име както в рамките на операцията, така и сред местните общности.

Той припомни, че България има дългогодишен опит в подобни мисии, включително участието в Босна и Херцеговина от 1997 г., което първоначално е в рамките на НАТО, а по-късно става операция на Европейския съюз. Към момента там също има български военни, които изпълняват щабни функции.

Като основно предизвикателство за военнослужещите генералът посочи дългото отсъствие от семействата им, но подчерта, че те са добре подготвени и мотивирани, а участието в международни мисии допринася за повишаване на професионалните им качества и опит.

По отношение на окомплектоването на контингентите той увери, че българските военни са напълно подготвени и сертифицирани преди заминаване, а при нужда се осъществява своевременно доокомплектоване. Според него няма основания за съмнение в тяхната подготовка или оборудване.