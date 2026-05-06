Търновската болница с любопитна годишнина: На 6 май преди 40 г. поставили първия пейсмейкър

Точно на 6 май се навършват 40 години от поставянето на първия пейсмейкър в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов".

Великотърновската областна болница е първата извън университетска болница, в която е извършена иновативната за времето си процедура.

През 80-те години на XX век кардиологичното отделение на най-голямото лечебно заведение в региона е изключително добре развито, а екипът, ръководен от д-р Пантелей Пантов, има амбицията да внедрява съвременни методи за диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания.

В Швеция през 1958 година за първи път е поставен електрокардиостимулатор и така методът започва да се прилага в цяла Европа, припомнят от екипа.

Любопитен факт е, че навлиза в България след случай от 1963 година, когато при аутопсия на шведска туристка в Златни пясъци лекарите откриват имплантиран електрокардиостимулатор. След контакт с шведски медици наши специалисти заминават на обучение, а впоследствие методът започва да се прилага и у нас.

Д-р Пантов поддържа много добри отношения със специалистите от Трета градска болница в София, където по това време функционира Националният център по електрокардиостимулация под ръководството на проф. Йордан Марков.

Тогава директор на великотърновската болница е Цони Цонев, който подкрепя предложението на д-р Пантов и в старата столица да започне поставянето на пейсмейкъри.

Така се сформира екип, в който задължително трябва да има и подготвен хирург. Болницата взема решение това да бъде д-р Иван Манчев, който преминава тримесечно обучение в Трета градска болница.

„След три месеца екипът беше напълно подготвен да извърши поставянето на електрокардиостимулатор и всички изчаквахме да се появи подходящ пациент", спомня си днес д-р Манчев.

През 2008 г. лекарят бе удостоен с приза "Достоен българин" затова, че дари шанс за втори живот на момче от сиропиталището в село Страхилово с диагноза "загниване на костта", с която преживяват само половината малки пациенти. Но освен професионализма си докторът дари на момченцето топлина и бащинска обич. След месец и половина престой в търновската болница малкият започна да се представя като Асен Докторов Манчев. Д-р Манчев се бори и с бюрокрацията, за да може момчето да бъде осиновено в САЩ.

Но да се върнем към революционния пробив в лечението на пациентите в региона от преди 40 г.

В следобедните часове на 6 май 1986 година в болницата пристига жена на около 60–70 години от Лясковец с прекъсване на сърдечната проводимост, вследствие на което развива т.нар. МАС синдром.

„Имаше голямо забавяне на пулса. Това е животозастрашаващо състояние, което налагаше да се действа бързо и около 17–18 часа влязохме в операционната", разказва още д-р Иван Манчев.

Екипът е ръководен от началника на кардиологията д-р Пантелей Пантов. В него участват още д-р Върбан Иванов, който е началник на Рентгеновото отделение, анестезиологът д-р Стефан Петров, хирургът д-р Иван Манчев и операционната сестра Невяна Ганчева.

Имплантирането на пейсмейкъра преминава без усложнения, жената е спасена и дълги години след това поддържа връзка с лекарите, които са ѝ дали шанс за живот.

Новината, че за първи път извън университетска болница е извършено поставяне на пейсмейкър, бързо се разнася. На великотърновската болница безвъзмездно са предоставени електрокардиостимулатори и електроди, а проф. Йордан Марков предлага да бъде създаден Зонален център по електрокардиостимулация, който да обхваща областите Велико Търново и Габрово.

„Екипът започна да посещава болници във Великотърновска и Габровска област и на място да извършва имплантации. Три фирми доставяха апаратите, а процедурата беше безплатна за пациентите. До 1990 година успешно бяхме поставили 240 пейсмейкъра. За наша огромна радост при всички пациенти постигнахме голяма продължителност на живота", споделя д-р Манчев, който днес, заедно с операционната сестра Невяна Ганчева, са единствените живи хора от екипа.

След промените през 90-те години отново е забранено поставянето на пейсмейкъри в окръжни болници, Зоналният център спира работа и тази дейност замира във великотърновската болница до 2012 година.

Днес поставянето на пейсмейкър е рутинна процедура в Кардиологичното отделение. През последните години д-р Тихомир Стоев успешно развива тази дейност. Тенденцията е към увеличаване на пациентите, които се нуждаят от кардиостимулация, като само през 2025 година са поставени приблизително 160 пейсмейкъра.

Технологията се е развила значително през годините. Ако преди 40 години процедурата се е извършвала от екип, включващ кардиолог, хирург, анестезиолог, рентгенолог и операционна сестра, днес това се прави от един кардиолог и две медицински сестри.

Екипът има амбицията да развие дейността до експертно ниво и да започне имплантиране на дефибрилатори. Младите специалисти си поставят за цел болницата отново да стане център по електрокардиостимулация.

Надежда за това дават и младите специализанти д-р Стиляна Пушкарова и д-р Карина Стоянова.