Отец Георги Дочев: Храмове затварят, защото няма свещеници

Маловерието на българския народ и липсата на свещеници са най-големите проблеми пред църквата, каза архиерейският наместник на Добричката духовно околия отец Георги Дочев, след като отслужи в храм „Св. Георги" в Добрич Светата литургия на Гергьовден, даде причастие и нафора.

„Няма желаещи да учат в Семинарията и Духовната академия. Така че занапред можем да очакваме затворени храмове заради липса на свещеници. В област Добрич само две момчета са завършили Семинарията. Пожелавам си семейства, които са вярващи и имат синове, да ги подготвят постепенно, за да проявят желание да учат религия. Ако има желаещи, митрополията във Варна може да ги издържа по време на обучението им", обяснява отец Дойчев, който е от 4 години архиерейски наместник.

В Добричката духовна околия има 22 свещеници, храмовете са около 400. „Има затворени църкви в околията, защото няма свещеници", добави отец Дочев.

Отец Георги, който е свещеник вече 29 години, е учил в техникум в Русе и е техник-технолог по зърносъхрананение и зърнопреработки. "Още от 7 клас реших, че искам да уча в Семинарията. Въпреки това животът ми протече по друг начин. Мой приятел, доктор на философските науки, ми подари книгата „Вяра, надежда, любов" и тогава реших. Започнах да уча религия, вече натрупал известен опит", разказва свещеникът.

Малкият Георги от Добрич получи на Гергьовден причастие, а в църквата бе доведен от родителите си, заедно с по-голямото си братче. С „На многая лета" поздравиха отец Георги свещеници и му пожелаха Свети Георги да му дава сили като архиерейски наместник и председател на храм „Св. Геориги", а Господ да му дава здраве и мъдрост, търпение.