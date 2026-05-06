Хванаха ало измамник в София, проверяват го и за други случаи

Телефонен измамник, който сам е набират номерата на хората, а след това е ходил да взема парите лично, е бил задържан на 1 май в София. Арестът е дело на криминалистите от 6-о РУ към СДВР.

Сигнал за измамата подал мъж. Пред разследващите той съобщил, че е получил телефонни обаждания от непознат. Представил се за лекар, който му поискал сума за спешна операция на близък човек. Мъжът приготвил 11 000 евро, по-късно получил и точни координати на мястото, където да предаде парите - в района на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов". След получения сигнал, веднага са предприети оперативно-издирвателни действия от криминалисти и разследващи към столичното Шесто РУ. В резултат на проведените полицейски действия бил установен и задържан извършителят – 49-годишен с адрес във Видин, съобщи МВР. По неофициална информация мъжът е проверяван за още няколко случая. Според слуховете той действал сам - както набирал хората, така и ходел да взема парите. Повечето телефонни измамници ползват мулета.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление чл. 209 от НК. След доклад на материалите в прокуратурата мъжът е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление му е наложена мярка „задържане под стража" за срок до 72 часа.

Работата продължава под надзора на прокуратурата.