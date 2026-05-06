Русе чества Деня на храбростта и празник на града 6 май

С тържествена церемония пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война Русе отбеляза Деня на храбростта и Българската армия, който е и празник на града. На събитието присъстваха кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-кметовете Енчо Енчев, Златомира Стефанова, Димитър Недев, Борислав Рачев и Здравка Великова, областният управител Орлин Пенков, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, народни представители, общински съветници, представители на държавни и културни институции, граждани и гости на града.

Церемонията започна с изпълнения на Общинския духов оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев, след което бе приет почетният караул от командира на Военно формирование 32420 – Русе и началник на гарнизона подполковник Павлин Илиев. Цветелина Топалова от ДГ „Пинокио" изпълни „Молитва за България", а в церемонията се включи и квартет "Слънце" при ОбДЦКИ с с ръководител д-р Наталия Константинова.

„Свети Георги е духовен покровител на нашия град и символ на смелостта, достойнството и моралния избор. Християнската вяра ни дава сили и устои в живота, а битието на светеца е символ на дързостта и на избора да поставим вярата над страха и изгодата. Нека открием тази сила във вярата си, да подадем ръка един на друг и да живеем в единство за Русе, преодолявайки вътрешните си прегради и его. Нека направим така, че когато след години нашите наследници застанат тук, да кажат, че хората преди тях са били достатъчно мъдри да се обединят и да направят града ни по-силен и по-красив. Истинската сила не е само в пагона и оръжието, а във вярата и в човека до теб – това е най-сигурният щит", отбеляза кметът Пенчо Милков в словото си.

Областният управител Орлин Пенков се обърна към присъстващите с призив да отстояваме свободата си, защото тя започва от всеки един от нас и е наша отговорност.

Заупокойна молитва за загиналите смели войни и благодарствен молебен по повод Деня на храбростта и българската армия беше отслужен от Главиницкия епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум, и свещеници от Русенската света митрополия. След това представители на институции, организации и граждани поднесоха венци и цветя пред паметника. Водещ на церемонията бе актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов" Венцислав Петков.

След края на събитието в зала „Княз Александър I" на Регионалния исторически музей – Русе се проведе тържествената церемония по връчване на званието „Почетен гражданин на Русе". Тя бе открита от председателя на Общинския съвет акад. Христо Белоев и кмета Пенчо Милков. Тази година с най-високото отличие на Русе за приноса им към обществения, икономическия и културния живот на града бяха удостоени три изтъкнати личности.

Маргарита Трифонова получи званието за своя над 45-годишен професионален път в журналистиката и значим принос към развитието на регионалните медии. Като основател на „Бряг Медиа Груп" и главен редактор на вестник „Бряг" тя утвърждава високи професионални стандарти и създава една от най-разпознаваемите медийни групи в Северна България, допринасяйки за информираността и обществения дебат в региона.

Посмъртно със званието бе удостоен проф. д-р Кирил Панайотов, дм – лекар, учен и общественик, основател на лечебните заведения „Медика". Отличието е признание за неговия дългогодишен принос към развитието на здравеопазването и медицинската наука в региона, за въвеждането на съвременни лечебни практики и за активната му роля в разширяването на международното научно сътрудничество.

Посмъртно званието „Почетен гражданин на град Русе" бе присъдено и на Пламен Великов – предприемач и обществено ангажиран гражданин, основател на „Мегахим" АД. С дейността си той има съществен принос за икономическото развитие на Русе, утвърждаването на компанията като водещ производител в сектора и подкрепата за редица културни и обществени инициативи в града.

Празничната програма по случай 6 май продължава пред Съдебната палата, където до 17 ч. ще има забавни образователни и логически игри за деца, крафт-зона, научни експерименти, томбола в специално изграденото Градче на игрите.

Пред Русенската художествена галерия на ул. „Борисова" 39 ще се състои арт ателие от 16 до 18 ч. Тримата модератори на събитието, озаглавено „Празничен натюрморт на зелено" - Мартин Петров, Параскеви Димитропулу и Рашия Гюлташ, ще насърчават младите художници в техните творчески прояви, като едновременно с това всеки желаещ може и да упражни своя английски език.

За младежката аудитория скейтпаркът отново ще се превърне в притегателен център. Точно в 18 часа на сцената до спортното съоръжение ще излязат русенските младежки рок банди „12-та линия" и „Пейка парти".

Ученици и учители от НУИ „Проф. Веселин Стоянов" Русе застават рамо до рамо в специално подготвен концерт, който ще започне в 18.30 на сцената пред общината.

Кулминацията в празничния ден ще бъде вечерният концерт с участието на група „Тангра" с вокалист Борислав Мудолов – Боби Косатката, един от най-добрите гласове на българската рок сцена. Водещ на събитието ще бъде харизматичният актьор Ненчо Балабанов. Веднага след края на музикалната програма ще започне и впечатляващото лазерно шоу на Анди Фолкнър, проектирано специално за празника.