Опашка от малки и големи да се претеглят на 130-годишен кантар в Добрич на Гергьовден

Над 100-ина добричлии бяха посетили Етнографската къща в Добрич до обяд на Гергьовден, за да се полюлеят на гергьовската люлка и да се претеглят на над 130-годишния кантар.

"Семейства с деца, възрастни хора дойдоха за ритуала. Имаше бебета в колички, 2-3-годишни деца, както и ученици. Радва ме това, че се спазва традицията. Родителите обясняват на децата за празника тук наживо, ние помагаме ", каза Даниела Герасимова от Етнографската къща. Обикновено през деня минават над 300 души.

Опашката пред кантара беше дълга, но хората спокойно чакаха и разговаряха. „Кантарът, на който теглим гостите на Гергьовден е уред за измерване на шаяци, прежда, вълна, изработен от желязо. Той е фабрично производство, внос от Европа в края на 19 век. Тегленето на кантар е стара българска традиция, основната цел е да се види дали човек е наддал през годината, ако е по-тежък, това се тълкува като знак да добро здраве, жизненост и благополучие през следващата година. Тъй като празникът е посветен на овчарите и стадата, тегленето на кантара напомня за измерването на теглото на агнетата и вълната, пренасяйки стремежа към "натежаване" и върху стопаните", разказва Калояна Донева, уредник в Ентографската къща.

Люлките в двора й бяха две, а люлеенето на Гергьовден има над 15- годишна история. В Етнографската къща посрещаха всички гости с китка здравец, напоени в менче.