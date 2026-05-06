Сергей Игнатов: Въстаниците са първообраз на българската войска

С първата пушка и с кървавото писмо се ражда съвременната и свободна България. Въстаниците са първообразът на българската войска. Това каза служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов на днешния първи Национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди, посветен на 150 години от Априлското въстание. Събитието се проведе на столичния площад „Княз Александър I" под патронажа на Илияна Йотова.

Министърът на образованието и науката поздрави присъстващите с празника Гергьовден и подчерта значението на свети Георги като символ на храбростта. „Днес е голям празник. Отбелязваме паметта на свети великомъченик Георги – един обичан от всички българи светец. Някак си исторически е станало, че този ден се превръща в празник на храбростта и празник на българската армия", каза Игнатов.

Той акцентира върху саможертвата на участниците във въстанието и каза: „Някои от тях дори пишат: „От днес аз съм годеник на смъртта". Те съвсем съзнателно са се разпънали на кръста, за да възкръсне свободна България", каза министър Игнатов.

По думите му духът на априлци продължава да живее и днес. „И този дух аз го виждам и днес във вас, в сърцата ви, скъпи ученици", каза Игнатов в своето обръщение към гвардейците. Образователният министър отправи критика към обществените нагласи и каза: „Като включим медиите, започваме да слушаме колко сме бедни, колко сме малки, колко сме незначителни и как нищо не можем да свършим сами. Искам да ви кажа – това абсолютно не е вярно - тъкмо обратното".

По думите на Сергей Игнатов „за по-малко от 150 години, въпреки волята на великите сили, България е увеличила територията си със собствени сили, със собствена воля. Това е духът на тези, които се вдигнаха на въстание преди 150 години."