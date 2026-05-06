Почина нашата Буряна Божинова

В деня на свети Георги в редакцията се получи тъжна вест - на 3 май е починала дългогодишната кореспондентка на "24 часа" за Плевен и региона Буряна Божинова.

В архива на вестника има над 700 страници с дописки, репортажи, интервюта, подписани от Буряна. И винаги точни, добре подредени, добре информиращи читателя, без нотка на махленска информация или пък копи-пейст на прессъобщение.

Нямаше новина в родния Плевен, която да я подмине - знаеше всичко. И най-важното - знаеше от кого може да получи информация. И всички имаха доверие, че ще е честна с тях и се доверяваха. Пред очите се смениха много кметове, депутати, бизнесмени, дори бандити. И те имаха доверие - на дребничката крехка Буряна.

Обичаше да пише и за школите за деца таланти и все предлагаше страници за тях - казваше, че винаги не стига мястото да опише всички. А усмивката й винаги грееше.

Сбогом, Буря! Да е светъл пътят ти!

Поклонението ще бъде на 10 май от 13 ч в гробищен парк "Чаира", а погребението - от 14 ч. Редакцията на в. "24 часа" изказва съболезнования на близките на Буряна.