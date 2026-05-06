Андрей Гюров честити празника на военните: Славната армия ни дава сигурност, има кой да защити държавата

Но гражданите ѝ доказват, че има какво да бъде защитено, пише още премиера по случай Гергьовден
Премиерът Андрей Гюров честити Деня на храбростта и празник на Българската армия. Направи го с видео в социалните мрежи.
"Славната ни армия ни дава сигурност, че има кой да защити държавата", написа Гюров във фейсбук.
Той участва в честванията на празника по-рано днес, когато пред катедралата "Св. Александър Невски" бяха осветени бойните знамена и знамената-светини на армията. След това над храма прелетяха самолети от състава на Военновъздушните сили - по 3 F-16, МиГ-29 и Су-25, два товарни "Спартан", както и два хеликоптера Ми-17, водени от вертолет "Кугар", носещ националния флаг.
Във видеото служебният премиер поздравява редица граждани. Говори си с няколко деца, които поздравява за имения им ден, среща се с гости на столицата, дошли от Сърбия и Румъния, и показва кадри от празничния ден.
Ето и какво написа служебният премиер към видеото, което качи в социалните мрежи:
Честит ден на храбростта!
Честит празник на българската армия!
На онези, които пазят държавата.
И на онези, които пазят достойнството.
Има победи, които идват с оръжие. И други, които печелим с честност, с гръбнак и отказ да сведем глава, когато е по-лесно.
Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените, които по своя воля стават щит на българите и българското. Но и на всички доблестни хора, които избират да не мълчат, когато трябва да говорят, и да не се приберат, когато трябва да останат.
Славната армия ни дава сигурност, че има кой да защити държавата.
Но гражданите ѝ доказват, че има какво да бъде защитено.
Гергьовден е за всички нас, които се опитваме днес да бъдем по-изправени и смели, отколкото сме били вчера.
Честит празник на героите - в бойния строй, на улицата и вътре в нас!