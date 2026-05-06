Вижте какво решава правителството на 7 май

1. Проект на Решение за утвърждаване на Споразумение между Република България и Кралство Нидерландия за обмена и взаимната защита на класифицирана информация.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за изплащане на обезщетения по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Станев и Български хелзинкски комитет срещу България" (жалба № 50756/17) и „Костова и други срещу България" (жалби № 10637/22, 23157/22 и 43728/22).

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

3. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност между Кралство Белгия, Федерална Република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Република Финландия, на Приложения 1-19 „Изменения, които следва да бъдат направени в Договора като пряка последица от присъединяването на Република България на български, хърватски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, португалски, словашки, словенски, испански, шведски" към Резолюция № 4 „Одобряване на измененията, които ще бъдат направени в Договора като пряка последица от присъединяването на Република България" на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност, приета на 11 декември 2025 г., на Споразумението за изменение на Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност между Кралство Белгия, Федерална Република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Република Финландия и на Приложения 20-38 „Изменения, които следва да бъдат направени в Споразумението за изменение като пряка последица от присъединяването на Република България на български, хърватски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, португалски, словашки, словенски, испански, шведски" към Резолюция № 4 „Одобряване на измененията, които ще бъдат направени в Договора като пряка последица от присъединяването на Република България" на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност, приета на 11 декември 2025 г.

Внася: министърът на финансите

4. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Столична община за 2026 г.

Внася: министърът на финансите

5. Проект на Решение за откриване на Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж, Френската република.

Внася: министърът на външните работи

6. Проект на Решение за обявяване на част от имот публична държавна собственост, за имот частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот частна държавна собственост, на община Сливен, област Сливен.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот публична държавна собственост, на Министерството на икономиката и индустрията.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформална среща на министрите от Европейския съюз с ресор жилищна политика на 11-12 май 2026 г. в гр. Никозия, Република Кипър.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти частна държавна собственост, на община Варна, област Варна.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за обявяване на имоти публична държавна собственост, за имоти частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Решение за обявяване на имот публична държавна собственост, за имот частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Плевен, област Плевен.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот частна държавна собственост, на община Ковачевци, област Перник.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот частна държавна собственост, на Столична община, област София.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 21 ноември 2025 г. в гр. София, Република България.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

16. Проект на Решение за изменение на Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт по чл. 8, ал. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, приета с Решение № 18 от 15.01.2024 г. на Министерския съвет, изм. с Решение № 434 от 20.06.2024 г. на Министерския съвет и Решение № 847 от 12.12.2024 г. на Министерския съвет.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията; министърът на труда и социалната политика

17. Проект на Решение за одобряване позицията на правителствената част и състава на националната тристранна делегация на Република България за участие в работата на 114-та сесия на Международната конференция на труда, 1-12 юни 2026 г., Женева.

Внася: министърът на труда и социалната политика

18. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното видеоконферентно заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (част „Научни изследвания"), 31 март 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

19. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в редовно заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, 11-12 май 2026 г., гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на образованието и науката

20. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на културата за 2026 г.

Внася: министърът на културата

21. Проект на Решение за одобряване позицията и за даване на съгласие на Република България да участва по съединени дела С-840/25, Penny Market Kft. и С-10/26, Lidl Magyarorszag, образувани по преюдициални запитвания на юрисдикция в Унгария.

Внася: министърът на земеделието и храните

22. Проект на Решение за одобряване на Отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.

Внася: министърът на електронното управление

23. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Внася: министърът на финансите