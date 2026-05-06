Откриха тялото на издирвана жена от Разград близо до язовирната стена

Откриха тялото на издирваната жена от Разград, съобщиха от полицията. 46-годишната Кремена Панова напусна дома си в град Разград на 18 април и оттогава бе в неизвестност.

В следобедните часове днес тялото е открито близо до язовирната стена. Към мястото са изпратени полицейски екипи, които в момента извършват оглед. Очаква се пристигането на съдебен лекар, пише dariknews.

Жената последно бе забелязана в местността Пчелина в землището на Разград, а ден по-късно на брега на язовир „Пчелина 2" бяха намерени раницата и обувките й.