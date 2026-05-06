Бургаският кмет: Организаторите на "Джирото" ни дадоха оценка "перфето"

Асфалтирахме достатъчно, изпълнихме всички детайлни изисквания на организаторите от италианска страна. Последно днес, когато ги попитах как сме се справили, казаха: „Перфето". Това е достатъчно", заяви кметът на Бургас Димитър Николов преди официалното представяне на отборите в колоездачната обиколка Giro d'Italia в Летния театър на града.

За събитието пристигнаха и служебните министри на младежта и спорта Димитър Илиев и на туризма Ирена Георгиева. Николов изрази специална благодарност към двете министерства за подкрепата и избора именно Бургас да бъде началото на престижното състезание.

Кметът увери, че всички трасета са напълно подготвени и почистени. Той подчерта и ролята на местната общност в подготовката: „Благодаря и на моите съграждани, които се включиха. Ако се разходите из града, навсякъде в магазинчета, ресторантчета, кафенета има стикери, розови балони, розови знамена."

По думите на Николов този ентусиазъм превръща събитието в истински празник. „Убеден съм, че ще стане един празник, защото едва ли друг път градът ще бъде домакин на Giro d'Italia. Това се случва веднъж в нашето съвремие и е уникална инвестиция не само в туризма, но и в имиджа ни в дългосрочен план", допълни той, цитиран от БТА.

Димитър Николов съобщи, че хотелите в района са пълни, а интересът от страна на феновете е огромен. Посетителите пристигат с кемпери, микробуси и автобуси, като към тях се присъединяват и многобройните технически екипи на състезанието.

В заключение кметът на Бургас отличи „перфектната организация и синхрон между местна и държавна власт" и благодари за партньорството, което е позволило успешното осъществяване на проекта.