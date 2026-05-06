Пловдивският депутат Асен Василев сред първите със сътрудници в парламента

От парламентарните групи само "Демократична България" има съветник - Антоанета Цонева

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който този път стана депутат от Пловдив, е от първите, които вече имат нещатни сътрудници в Народното събрание. Това са Лидия Колева и Лъчезар Ставрев, които са подпомагали дейността му и в предишни парламенти, показа справка на "24 часа". Колева ще отговаря за комуникациите и връзките с обществеността на Асен Василев, а Ставрев ще го съветва в областта на сигурността.

Още само двама депутати са се сдобили със сътрудници на този етап и това са Елисавета Белобрадова и Ивайло Мирчев. От парламентарните групи единствено "Демократична България" има съветник и това е Антоанета Цонева, която този път не стана депутат.