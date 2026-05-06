Радев няма да слива министерства (засега), а ще ги оптимизира (Обзор)

Президентът ги посъветва да направят анализ на финансите и да са честни с хората

“Прогресивна България” няма да слива засега министерства, но ще ги оптимизира, за да свие разходите. В някои от ведомствата ще се слеят и закрият отдели и агенции, които според новата власт носят основно разходи.

Причината е, че новите управляващи искат да започнат със същинската работа бързо, а големи промени в структурата на Министерския съвет биха ги забавили. Това би поставило в допълнителен риск и парите по плана за възстановяване - близо 3 млрд. евро със замразените плащания, както и още 700 млн. евро по други европрограми.

Официално Румен Радев не е говорил за сливане на министерства, но такива заявки направиха други представители на партията му. В неделя депутатът Константин Проданов обяви пред bTV, че ще има “определена оптимизация от гледна точка на сливане на ведомства”, но не даде повече подробности.

Така и новото правителство ще е с премиер и 19 министерства. Очаква се министър-председател да е лично Радев, а той да има поне двама заместници. Имената им ще станат ясни още утре, когато в 17 ч. президентът Илияна Йотова ще връчи мандата за съставяне на правителство. Би трябвало да го получи Радев като кандидат за премиер. Оттам вероятно ще го върнат веднага изпълнен, а клетвата на новите министри ще бъде още в петък в парламента.

“Новото правителство ще започне да управлява в много тежък момент. Трябва да бъде направен анализ на това какво заварват, защото отдавна не ни се е случвало да работим половин година с бюджет от миналата година, който при това е в левове, а вече имаме нова парична единица. Ще трябва да се подпомогнат най-бедните хора да се справят с инфлацията и цените. Това са много тежки предизвикателства”, каза президентът Йотова пред БНТ ден преди връчването на мандата. Тя препоръча на новите управляващи да са честни с хората и да обясняват всяко свое решение.